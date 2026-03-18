Дополнительное обследование для курильщиков ввели в Подмосковье
Дополнительное обследование для курильщиков ввели в Подмосковье
В Подмосковье стартовал пилотный проект по ранней диагностике рака легких, он направлен на лиц старше 45 лет, имеющих длительный стаж курения: не менее одной... РИА Новости, 18.03.2026
Проект по ранней диагностике рака легких у курильщиков стартовал в Подмосковье
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Подмосковье стартовал пилотный проект по ранней диагностике рака легких, он направлен на лиц старше 45 лет, имеющих длительный стаж курения: не менее одной пачки в день в течение десяти лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Так, при прохождении диспансеризации такие пациенты проходят анкетирование, а затем направляются на второй этап обследования – низкодозную компьютерную томографию легких.
"Курение “бьет” по многие системам организма, но в первую очередь страдают органы дыхания. Мы запустили в Подмосковье пилотный проект по раннему выявлению рака легких у курильщиков старше 45 лет. Вместо флюорографии им будет выполняться компьютерная томография, которая позволяет выявить мельчайшие изменения в легочных тканях. При обнаружении патологии высокого риска – подозрительных узлов – пациент будет направлен к торакальному онкологу-хирургу для определения тактики дообследования и лечения", – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья-министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что пока в проекте участвуют четыре больницы: Солнечногорская, Истринская, Клинская и Красногорская. В перспективе планируется тиражировать проект и на другие медучреждения.
Записаться на диспансеризацию можно через регпортал Подмосковья "Здоровье", чат-боты в МАХ и Telegram, по телефону 122. Также получить направление на исследование можно в кабинете медицинской профилактики или центре здоровья.