Число мер поддержки участников СВО на Ставрополье приблизилось к 50 - РИА Новости, 18.03.2026
18:11 18.03.2026
Число мер поддержки участников СВО на Ставрополье приблизилось к 50
Число мер поддержки участников СВО на Ставрополье приблизилось к 50
© Фото : правительство Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Количество мер поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их близких в Ставропольском крае приблизилось к 50, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Сегодня в крае действует уже около 50 мер поддержки участников СВО и членов их семей. На эти цели из краевого бюджета уже направлено порядка 50 миллиардов рублей", – говорится в сообщении регправительства.
Развитие системы поддержки участников СВО и их семей в регионе обсудили на очередном заседании правительства региона.
В пресс-службе напомнили, что с первых дней СВО власти региона вплотную занялись созданием условий для реабилитации, трудоустройства и социальной адаптации бойцов, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм. Первые пять мер поддержки заработали на Ставрополье еще в марте 2022 года. С тех пор система помощи защитникам дополняется каждые несколько месяцев.
Многие меры поддержки закреплены в законодательстве благодаря встречам губернатора региона Владимира Владимирова с военнослужащими и их близкими. Особый акцент делается на помощи тем, кто возвращается из зоны проведения СВО и нуждается в адаптации к мирной жизни. Одним из инструментов такой поддержки является кадровый проект "Защитники", направленный на содействие в трудоустройстве участников СВО. Работа ведется с учетом профессионального опыта и состояния здоровья военнослужащих. Помощь в поиске работы также оказывается членам их семей. В 2025 году такую поддержку получили более 300 ставропольцев.
Дополнительные возможности открывают социальные контракты. Они позволяют получить поддержку при трудоустройстве, открытии своего дела, развитии личного подсобного хозяйства или преодолении сложной ситуации. В 2025 году участники СВО и их родственники заключили 65 таких контрактов. Причем с этого года для бойцов, завершивших службу, и их супругов предусмотрен упрощенный порядок заключения социальных контрактов на открытие собственного дела – без оценки среднедушевого дохода семьи.
Среди востребованных мер поддержки – компенсация стоимости санаторно-курортного лечения. Участники СВО могут ежегодно получать компенсацию стоимости путевки в санаторно-курортные организации России – до 70 тысяч рублей. Также предусмотрена поддержка в сфере образования. Не имеющие среднего профессионального или высшего образования могут получить компенсацию стоимости обучения — до 200 тысяч рублей в год.
Продолжается и развитие других мер социальной поддержки. В 2025 году 750 жителей края – члены семей участников СВО – воспользовались льготой по освобождению от платы за предоставление социальных услуг на дому и в полустационарной форме.
Отдельное внимание уделяется повышению доступности социальных мер. В настоящее время в крае ведется работа по расширению возможностей получения выплат через портал госуслуг. Планируется максимально сократить перечень необходимых документов и использовать межведомственный обмен данными. Это позволит значительно упростить процедуру оформления мер поддержки как для самих участников СВО, так и для членов их семей.
"Для Ставрополья поддержка защитников Родины и их близких – приоритетная задача. Важно поддерживать прямой диалог, слышать людей и закреплять их запросы законом. Обязательно будем продолжать эту работу и расширять систему поддержки о тех, кто делом доказал преданность Родине", – отметил Владимиров, его слова приводит пресс-служба регправительства.
