https://ria.ru/20260318/penza-2081366332.html
В Пензе задержали жителя за публикацию координат объекта для его подрыва
В Пензе задержали жителя за публикацию координат объекта для его подрыва - РИА Новости, 18.03.2026
В Пензе задержали жителя за публикацию координат объекта для его подрыва
Уголовное дело возбудили на жителя Пензенской области за публикацию координат объекта критической инфраструктуры для его подрыва и оправдывающих действия... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T10:25:00+03:00
2026-03-18T10:25:00+03:00
2026-03-18T10:25:00+03:00
происшествия
россия
пенза
пензенская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373057_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_8222b2d74b387d23544a3913f102e749.jpg
https://ria.ru/20260318/ufa-2081361010.html
https://ria.ru/20260318/zabajkale-2081352013.html
россия
пенза
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373057_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_719ac15298179d2492d5a4a60cca4492.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пенза, пензенская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Пенза, Пензенская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Пензе задержали жителя за публикацию координат объекта для его подрыва
В Пензе ФСБ задержала жителя за публикацию координат объекта для его подрыва
САРАТОВ, 18 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на жителя Пензенской области за публикацию координат объекта критической инфраструктуры для его подрыва и оправдывающих действия террористов комментариев, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Сотрудники УФСБ задержали жителя региона 2005 года рождения.
"Установлено, что подозреваемый, являясь сторонником идеологии терроризма, разместил в сети интернет комментарии, оправдывающие действия лидеров международной террористической организации, а также координаты объекта критической инфраструктуры в целях его подрыва", - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ
(публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).