В Пензе задержали жителя за публикацию координат объекта для его подрыва

САРАТОВ, 18 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на жителя Пензенской области за публикацию координат объекта критической инфраструктуры для его подрыва и оправдывающих действия террористов комментариев, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Установлено, что подозреваемый, являясь сторонником идеологии терроризма, разместил в сети интернет комментарии, оправдывающие действия лидеров международной террористической организации, а также координаты объекта критической инфраструктуры в целях его подрыва", - говорится в сообщении.