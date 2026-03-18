Лишь два союзника США подняли оборонные расходы, заявил Пентагон

ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Только два союзника Соединенных Штатов по НАТО на сегодняшний день выполнили обязательство по увеличению оборонных расходов до уровня не менее чем 5% ВВП, заявил в среду помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман.