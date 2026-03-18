Лишь два союзника США подняли оборонные расходы, заявил Пентагон

ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Только два союзника Соединенных Штатов по НАТО на сегодняшний день выполнили обязательство по увеличению оборонных расходов до уровня не менее чем 5% ВВП, заявил в среду помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман.
"Я думаю, что сейчас две (страны выполнили обязательство - ред.). Но что нас действительно волнует, так это то, как этого достичь. Они взяли на себя обязательство увеличить долю до 5% к 2035 году, и мы считаем положительным, что они будут двигаться по этой траектории", - сказал Циммерман в ходе слушаний в палате представителей США в ответ на вопрос, как продвигается выполнение обязательства союзниками.
Страны НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня 2025 года в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Позже министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид остается надежным союзником альянса, но не поддерживает предложение увеличить оборонные траты.