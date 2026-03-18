Европейские ледоколы и близко не стоят с российскими, заявил Патрушев

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ледоколы европейских стран и США, взятые вместе, даже близко не сопоставимы по мощности с российским ледокольным флотом, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
В интервью газете "Коммерсант" Патрушев напомнил, что недавно из-за тяжелой ледовой обстановки на Балтике застрял во льдах немецкий ледокол "Ньюверк".
"Немецкий ледокол должен был обеспечивать проводку танкеров к терминалу СПГ в порту Мукран на острове Рюген. Поломка же ледокола привела к тому, что танкер "Минерва Аморгос" больше недели простоял без движения", - сказал Патрушев.
Российский ледокольный флот обладает возможностями для работы в самых суровых условиях, у РФ есть 43 ледокольных судна, восемь из которых - атомные, отметил Патрушев.
"Вместе взятые ледоколы европейских стран и США даже близко несопоставимы по мощности с российским ледокольным флотом", - подчеркнул он.