Патрушев рассказал об ответе России в случае угроз торговому флоту

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Если со стороны европейских стран на море появятся новые угрозы российскому торговому флоту, то будут выработаны дополнительные меры его защиты, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В интервью газете "Коммерсант" Патрушев назвал беспрецедентной кампанию против флота, перевозящего грузы из портов РФ, отметив, что в нее включаются и третьестепенные морские державы.

"Все чаще отмечаем, что политико-дипломатические и правовые меры далеко не всегда срабатывают для противодействия развернутой Западом кампании против российского судоходства. В случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран нами будут выработаны дополнительные меры", - подчеркнул Патрушев.