Нехватка энергоресурсов остановит производства в ЕС, заявил Патрушев

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ограничения поставок энергоресурсов из-за конфликта вокруг Ирана приведут к остановке энергоемких производств в странах ЕС, Японии, Республике Корея и Австралии, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
По словам Патрушева, на фоне конфликта вера в способность западных военных баз обеспечить безопасность стран, где они расположены, улетучивается на глазах.
"Кстати, как и вера в то, что союзнические отношения с Америкой спасут от экономического кризиса. Ограничения поставок энергоресурсов неизбежно приведут к остановке энергоемких производств в Японии, Республике Корея, Австралии и странах Евросоюза", - отметил Патрушев в интервью газете "Коммерсант".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.