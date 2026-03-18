Конфликт в Иране выходит за пределы Персидского залива, заявил Патрушев

Конфликт вокруг Ирана выходит за пределы Персидского залива, яркий пример - торпедирование подлодкой США иранского фрегата в Индийском океане, заявил помощник... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T17:05:00+03:00
Патрушев: конфликт вокруг Ирана выходит за пределы Персидского залива
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Конфликт вокруг Ирана выходит за пределы Персидского залива, яркий пример - торпедирование подлодкой США иранского фрегата в Индийском океане, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Конфликт действительно уже выходит за пределы Персидского залива
. Яркий пример — торпедирование американской подводной лодкой иранского фрегата в Индийском океане", - сказал Патрушев
в интервью газете "Коммерсант
".
Это первый подобный случай за 40 с лишним лет со времен Фолклендской войны, добавил он.
"Важно знать, что иранский корабль не имел на своем борту вооружения, чувствовал себя в безопасности, поскольку возвращался после участия в международном многостороннем военно-морском учении "Милан", где корабли 51 страны отрабатывали совместное участие в гуманитарных миссиях", - отметил помощник президента.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.