Конфликт в Иране выходит за пределы Персидского залива, заявил Патрушев

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Конфликт вокруг Ирана выходит за пределы Персидского залива, яркий пример - торпедирование подлодкой США иранского фрегата в Индийском океане, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Конфликт действительно уже выходит за пределы Персидского залива . Яркий пример — торпедирование американской подводной лодкой иранского фрегата в Индийском океане", - сказал Патрушев в интервью газете " Коммерсант ".

Это первый подобный случай за 40 с лишним лет со времен Фолклендской войны, добавил он.

"Важно знать, что иранский корабль не имел на своем борту вооружения, чувствовал себя в безопасности, поскольку возвращался после участия в международном многостороннем военно-морском учении "Милан", где корабли 51 страны отрабатывали совместное участие в гуманитарных миссиях", - отметил помощник президента.