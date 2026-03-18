В Россельхознадзоре заявили о мутации пастереллеза в Новосибирской области

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пастереллез в Новосибирской области приобрел нестандартную форму, начав мутировать, были приняты превентивные меры для предотвращения источника заболевания, ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Несмотря на то, что болезнь давно изученная, она приобрела нестандартную форму, начав мутировать. Для предотвращения источника заболевания были приняты превентивные достаточно жесткие меры с целью сдерживания его дальнейшего распространения, в том числе в рамках сохранения и обеспечения продовольственной безопасности страны", - сказал Данкверт , слова которого приводятся в сообщении Россельхознадзора

Данкверт подчеркнул важность принимаемых мер. При этом отметил недостаточность своевременной и полной работы региональных властей по сложившейся ситуации.

По его словам, одной из причин возникновения пастереллеза могли стать незаконные перевозки сельхозживотных без ветеринарных сопроводительных документов.

Отмечается, что на данный момент ведомство осуществляет надзор за профилактической работой с поголовьем животных, а также мероприятия по пресечению незаконной перевозки животных без ветеринарных сопроводительных документов.

Россельхознадзор напомнил, что зимой этого года в ряде населенных пунктов Новосибирской области были зафиксированы вспышки пастереллеза животных. Причиной этому стали аномальные морозы, пришедшие в Западную Сибирь в январе. Такая массовость заболевания в данном случае была вызвана снижением иммунитета животных из-за стресса, вызванного резкими перепадами температур.

"В закрытых помещениях больные животные при кашле выделяют возбудителя в окружающую среду, формируя высокую концентрацию, которая может преодолевать даже более устойчивый иммунитет у соседних животных. Обслуживающий персонал также становился механическим переносчиком на одежде и инвентаре", - рассказали в Россельхознадзоре.