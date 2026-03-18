Овчинский: новостройка по реновации появится в Рязанском районе Москвы - РИА Новости, 18.03.2026
10:17 18.03.2026
Овчинский: новостройка по реновации появится в Рязанском районе Москвы
На юго-востоке Москвы в Рязанском районе по программе реновации возведут жилой дом, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 18.03.2026
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: новостройка по реновации появится в Рязанском районе Москвы

Овчинский: новостройка по реновации появится на юго-востоке Москвы

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На юго-востоке Москвы в Рязанском районе по программе реновации возведут жилой дом, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, на строительство жилого комплекса выдали градостроительный план земельного участка. Дом будет располагаться на улице Михайлова.
"На территории площадью 0,98 гектара появится новостройка с современной архитектурой и благоустроенным дворовым пространством. Предельная площадь дома составит 34 тысячи квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Первые этажи новостройки отдадут под торговые и бытовые объекты, уточнил министр столичного правительства.
В сообщении департамента градостроительной политики также отмечается, что Юго-Восточный округ находится на втором месте по числу построенных и введенных домов по программе реновации.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации добавят еще пять площадок.
Овчинский: ЖК на 538 квартир строят по реновации в Гольянове в Москве
17 марта, 10:20
 
