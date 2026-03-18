В "Орленке" открылась фотовыставка об освобождении Крыма в 1944 году

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Мобильную экспозицию "Освобождение. Крым", приуроченную ко Дню воссоединения Крыма с Россией, представили в "Орленке", сообщает пресс-служба Всероссийского детского центра.
Фотовыставка рассказывает об истории оккупации и освобождения территории Крымской АССР в годы Великой Отечественной войны. По словам организаторов, дата открытия выбрана не случайно — 18 марта, день подписания договора о принятии Республики Крым в состав РФ, символизирующего восстановление исторической справедливости и укрепление связей между народами, населяющими этот регион.
© Фото : пресс-служба ВДЦ "Орленок"Открытие фотовыставки "Освобождение. Крым" в ВДЦ "Орленок"
Открытие фотовыставки "Освобождение. Крым" в ВДЦ "Орленок"
"Выставка "Освобождение. Крым" – это не хроника событий, а разговор с молодежью на языке правды. Документы военных лет оживают здесь, чтобы напомнить: герои сражались не только за территорию — они отвоевывали будущее для нас. Наша задача — донести до ребят, что это будущее теперь в их руках", — отметил директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус.
Для юных посетителей мероприятие стало возможностью узнать больше об истории своей страны, сообщили в пресс-службе ВДЦ.
"Я пришел сюда потому, что мне интересна история нашей страны, освобождение Крыма для меня имеет большое значение. Я узнал много нового, сохранил полезные материалы для дальнейшего изучения", — рассказал участник смены Никита Лукманов.
Мероприятие реализуется в рамках проекта "Освобождение. Мир народам", который собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" (в 2023 и 2024 гг.), "Корпоративный музей" (в 2024 и 2025 гг.) и "За верность науке". Он создан медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.