Остров Харк: география, нефть и стратегическое значение в конфликте с США

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Удар американских сил по острову Харк, сердцу экспорта нефти Ирана, открыл новый этап эскалации войны. Информация ряда СМИ о том, что США рассматривают возможность захвата этого района, подтверждает серьезность происходящего.

В чем стратегическое значение острова Харк? И почему он представляет собой красную линию в конфликте?

Что такое остров Харк и где он находится

Остров Харк (также встречается написание Харг) — это небольшой коралловый остров Ирана, расположенный в Персидском заливе.

География, размеры и положение в Персидском заливе

На карте остров Харк выглядит скромным и почти незаметным.

Он расположен в северной части Персидского залива примерно в двадцати пяти километрах от иранского побережья, к северо-западу от Бушера. Его площадь едва ли превышает двадцать квадратных километров.

Почему остров удобен для супертанкеров

Остров Харк является идеальным глубоководным портом для супертанкеров благодаря сочетанию уникальных природных условий и специализированной инфраструктуры.

Первое преимущество — Акватория вокруг острова обладает значительной глубиной (до 30–32 метров), что позволяет принимать крупнейшие в мире суда.

Также, в отличие от многих материковых портов, Харк не требует постоянных и дорогостоящих работ по углублению дна для прохода танкеров с большой осадкой.

А коралловые рифы вокруг острова служат естественными волнорезами, снижая воздействие штормов и волн на пришвартованные суда.

География и логистика острова Харк Параметр Значение Почему важно Расположение Персидский залив Привязка к конфликту и маршрутам Удаленность от побережья Ирана ~24-33 км Объясняет уязвимость и доступность Удаленность от Ормузского пролива ~483 км Связь с мировыми нефтепотоками Тип акватории Глубоководная Позволяет принимать супертанкеры

Почему Харк критически важен для Ирана

Остров Харк служит для Ирана основной "топливной артерией" страны.

Роль в экспорте нефти и доходах страны

Харк давно перестал быть периферийным островом в Персидском заливе, превратившись в сердце национальной промышленности.

Сегодня Харк поражает своей пропускной способностью, теоретически возможен высочайший темп — до 7 миллионов баррелей в сутки в идеальных условиях.

Это не просто один из многих портов Ирана. Он спроектирован как единый механизм для экспорта больших объемов сырой нефти.

Нефтяные терминалы, резервуары и логистика

На остров Харк приходится около 90–95% всего морского экспорта нефти Ирана. На острове расположены десятки крупных резервуаров, а общая емкость хранилищ оценивается примерно в 28-30 миллионов баррелей.

В среднем через терминалы проходит от 1,5 до 1,7 млн баррелей в сутки. В феврале 2026 года, на фоне ожидаемого обострения конфликта, Иран увеличил отгрузку до рекордных 3,79 млн баррелей в сутки.

Основным и практически монопольным покупателем иранской нефти является Китай. Он закупает от 80% до 91% всей нефти, уходящей с острова Харк.

Почему США уделяют Харку такое внимание

По данным Axios, для "экономического нокаута" Тегерана Вашингтон рассматривает возможность захвата острова. На нем располагается крупнейший нефтяной терминал исламской республики.

Харк как точка давления на Тегеран

Уязвимость этого объекта позволяет противникам Тегерана диктовать условия, не вступая в полномасштабную сухопутную войну.

Поскольку через Харк проходит более 90% экспорта нефти, любая остановка терминала означает мгновенную потерю основного притока валюты. Для Ирана это приведет к коллапсу бюджета, остановке социальных программ и обесцениванию национальной валюты, риала.

Плюс, с помощью острова давление можно оказать и на Китай. Угрожая стабильности поставок с Харка, Вашингтон вынуждает Китай занимать более активную посредническую позицию и сдерживать военные амбиции Ирана.

Военная и стратегическая роль острова

Остров Харк — это не только нефтяной терминал, но и мощная крепость в Персидском заливе.

Расположение острова позволяет Ирану контролировать северную часть залива. Здесь размещены базы ВМС и ВВС КСИР, скоростные катера, ракетные установки и аэродром, способный принимать военно-транспортные самолеты и истребители.

Значительная часть военных объектов, складов боеприпасов и узлов связи скрыта в скалистом грунте острова, что делает их устойчивыми к обычным авиаударам.

Связь с Ормузским проливом и безопасностью судоходства

Харк является ключевым звеном в иранской стратегии "контроля доступа" (A2/AD) к Ормузскому проливу — главной энергетической артерии мира.

Любая угроза Харку со стороны Запада автоматически ставит под удар безопасность всего судоходства. Иран неоднократно заявлял: если они потеряют возможность экспортировать нефть через Харк, то никто не сможет вывозить ее через Ормузский пролив.

Что будет, если по Харку нанесут удар или попытаются захватить

Возможная высадка американских военных на Харке означала бы переход войны из сферы давления и ударов в сферу физической оккупации ключевой экономической артерии Ирана.

Тегеран воспринял бы это как нападение на самое сердце страны, и реакция ожидаемо будет невероятно жесткой.

Последствия для Ирана

Удар по Харку может начать войну на уничтожение нефтяной инфраструктуры всего региона. Цены на нефть тогда просто улетят в космос, что глобально скажется на мировой экономике.

Удар по крупным резервуарам и портовым сооружениям почти наверняка приведет к огромным пожарам, загрязнению вод и большому экологическому ущербу морской среде по всему Персидскому заливу.

Нефтегазовые объекты Ближнего Востока превратятся в "горы пепла", если США ударят по объектам острова Харк, заявил официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазл Шекарчи.

"Если США нападут, <...> сразу же все нефтегазовые объекты стран, откуда была совершена атака, превратятся в горы пепла", — сказал Шекарчи.

О том, что противников Ирана в случае нападения на остров унизят сильнее, чем в Ормузском проливе, высказался пресс-секретарь комитета по энергетике меджлиса Эсмаил Хосейни.

Последствия для мирового рынка

Военная операция США против иранского острова Харк, произошедшая 14 марта, спровоцировала резкую дестабилизацию глобального энергетического рынка.

Сразу после сообщений об атаке на ключевой нефтяной хаб Ирана цены на нефть марки Brent взлетели , преодолев психологически важную отметку в $104–105 за баррель. Если конфликт будет эскалировать или терминалы острова Харк получат серьезные повреждения, стоимость барреля может достичь $120.

Вывод из строя терминалов Харка означает потерю 3–4% мировой морской торговли нефтью — объем, который практически невозможно оперативно компенсировать даже за счет резервных мощностей ОПЕК.

Атака на Харк спровоцировала Иран на ответные угрозы, что парализовало судоходство в Ормузском проливе. Страховые премии для танкеров выросли до рекордных уровней, а логистические маршруты вынужденно меняются, увеличивая сроки доставки и конечную стоимость топлива в Европе и Азии.

Возможные сценарии вокруг острова Харк Сценарий Вероятный эффект для Ирана Эффект для США Эффект для рынка Удар только по военным объектам Ограниченный Демонстрация силы Умеренная нервозность Удар по нефтяной инфраструктуре Резкое падение экспорта Сильный рычаг давления, но риск эскалации Скачок цен Попытка захвата острова Потеря контроля над экспортом Высокие военные риски Длительная нестабильность Сохранение статус-кво Доходы сохраняются Давление переносится в переговоры Относительная стабилизация

История острова Харк и прошлые атаки

История острова началась задолго до нефтяного бума.

Харк до нефтяной эпохи

В древние времена Харк служил перевалочным пунктом, убежищем и ориентиром для моряков, торговцев и религиозных общин.

Особенно поражает христианский монастырский комплекс, расположенный на острове, — это один из крупнейших и важнейших памятников раннего христианства во всем регионе Персидского залива.

Средневековые географы упоминали Харк как место, богатое жемчугом. Не зря иранский писатель Джалал аль-Ахмад назвал остров Харк "осиротевшей жемчужиной" Персидского залива.

Становление главного нефтяного терминала (1950–1970‑е)

Свое сегодняшнее значение основной нефтяной артерии остров начал приобретать с 1950-х годов. Иран тогда развивал систему трубопроводов, хабов и экспортной инфраструктуры, которая превратила Харк в главный пункт сбыта сырой нефти с крупных континентальных месторождений.

Здесь были построены первые современные нефтеперерабатывающие мощности, а к 1970-м остров обеспечивал до 90% экспорта иранской нефти.

Исторические вехи Харка Период Что происходило До нефтяной эпохи Торговый и стратегический остров XX век Превращение в главный терминал Ирана 1980-е Атаки во время ирано-иракской войны 2026 Возврат Харка в центр конфликта

Ирано-иракская война и уязвимость острова

Во время ирано-иракской войны (1980–1988) Харк неоднократно подвергался атакам. Иракские ВВС наносили удары по нефтяным терминалам, пытаясь парализовать иранскую экономику.

Остров стал мишенью не только из-за своей экономической значимости, но и как символ уязвимости Ирана. Эти события доказали: Харк — критически важный, но крайне незащищенный объект.

Мнения и прогнозы экспертов

Масштабной сухопутной операции США в настоящее время не будет, сказал РИА Новости инструктор общевойсковой подготовки Олег Блохин. Такие операции готовятся как минимум за год.

"Не исключаю, что морпехи США могут быть задействованы для захвата иранского острова Харк, <...> а его захват практически остановит иранский экспорт углеводородов. Кроме того, США смогут осуществлять контроль почти всех морских путей с острова в Персидском заливе", — сказал Блохин.

"В Вашингтоне и столицах по всему миру власти готовятся к гораздо более затяжному кризису, чем ожидалось. <...> Нестабильность на Ближнем Востоке и боевые действия могут продлиться до сентября, даже если война перейдет в фазу конфликта низкой интенсивности", — отмечает издание Axios.