Венгрия не позволит лишить ее российских энергоносителей, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Венгрия не позволит Владимиру Зеленскому шантажом лишить ее выгодных российских энергоносителей, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Завтра нам предстоит битва в Брюсселе, потому что, как вы знаете, украинцы и Зеленский решили ввести против Венгрии нефтяную блокаду и заблокировали нефтепровод "Дружба". Они делают это, потому что у них есть требования к Венгрии, которые мы, лично я не готов выполнять. Одно из их требований - избавиться от дешевой российской энергии", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Дунауйвароше.
По его словам, из-за отказа от российских энергоносителей в других странах Европы цена на бензин в четыре раза выше, чем в Венгрии.
"Если нам тоже навяжут отказ от российской энергии, то из-за повышения цен на коммунальные расходы вы потеряете месячную зарплату. Один месяц из 12... Мы не можем позволить Зеленскому шантажом лишить Венгрию дешевой российской энергии. И я не позволю этого сделать завтра в Брюсселе", - подчеркнул венгерский премьер.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".