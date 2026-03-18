Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/orban-2081554363.html
Венгрия не позволит лишить ее российских энергоносителей, заявил Орбан
Венгрия не позволит лишить ее российских энергоносителей, заявил Орбан
в мире
венгрия
украина
брюссель
владимир зеленский
виктор орбан
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998479821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6316efba3bdf9837a6274299dbe52bca.jpg
https://ria.ru/20260318/vengrija-2081481829.html
венгрия
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998479821_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59facd15cdcbed5f538ddfb07848239f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Венгрия, Украина, Брюссель, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Венгрия не позволит Владимиру Зеленскому шантажом лишить ее выгодных российских энергоносителей, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Завтра нам предстоит битва в Брюсселе, потому что, как вы знаете, украинцы и Зеленский решили ввести против Венгрии нефтяную блокаду и заблокировали нефтепровод "Дружба". Они делают это, потому что у них есть требования к Венгрии, которые мы, лично я не готов выполнять. Одно из их требований - избавиться от дешевой российской энергии", - сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Дунауйвароше.
По его словам, из-за отказа от российских энергоносителей в других странах Европы цена на бензин в четыре раза выше, чем в Венгрии.
"Если нам тоже навяжут отказ от российской энергии, то из-за повышения цен на коммунальные расходы вы потеряете месячную зарплату. Один месяц из 12... Мы не можем позволить Зеленскому шантажом лишить Венгрию дешевой российской энергии. И я не позволю этого сделать завтра в Брюсселе", - подчеркнул венгерский премьер.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Орбан заявил, что Венгрия готовится к битве на саммите ЕС
Вчера, 16:47
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала