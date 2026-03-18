В Одессе пытались мобилизовать ветерана с инвалидностью

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе пытались мобилизовать на улице ветерана ВСУ с инвалидностью и сломали ему руку, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Его зовут Геннадий Николаевич Цепюк. Ветеран рассказал, что он в понедельник прогуливался с собакой под домом на улице Костанди (в Одессе – ред.). Подлетел микроавтобус, люди в военной форме попросили предъявить документы. Он показал свое удостоверение инвалида войны, но его попытались силой затащить в микроавтобус. Во время попытки похищения ему сломали руку - открытый перелом правой руки. После этого его просто выбросили из микроавтобуса и бросили на дороге", - сообщило издание со ссылкой на комментарий пострадавшего.
Сообщается, что Цепюк ушел служить в ВСУ добровольцем в 2022 году, был солдатом минометчиком в 28 бригаде ВСУ. Летом того же года на Херсонском направлении он получил тяжелую травму позвоночника, когда подвозил боеприпасы на передовую.
После лечения в 2024 году был комиссован и получил третью группу инвалидности и статус инвалида войны. Как сообщило издание, после инцидента с сотрудниками военкомата он вызвал скорую, его отвезли в больницу и наложили гипс, сейчас мужчине предстоит операция на руке. Сообщается, что он написал заявление в полицию в тот же день, полиция открыла уголовное производство по статье о неосторожном причинении телесных повреждений тяжелой или средней степени.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.