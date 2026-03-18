Рейтинг@Mail.ru
Куда на самом деле пропал американский генерал, охранявший обломки НЛО - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:00 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/nlo-2081269159.html
Куда на самом деле пропал американский генерал, охранявший обломки НЛО
Куда на самом деле пропал американский генерал, охранявший обломки НЛО - РИА Новости, 18.03.2026
Куда на самом деле пропал американский генерал, охранявший обломки НЛО
В США идут общенациональные поиски отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасленда, которого ряд независимых исследователей феномена НЛО связывает с сокрытием... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T04:00:00+03:00
2026-03-18T04:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151709/57/1517095759_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_8c44ca337c4d0aa4f70417b16f733075.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151709/57/1517095759_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_cdc46ec075712d7b2ae83319387a0a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Куда на самом деле пропал американский генерал, охранявший обломки НЛО

© Depositphotos.com / FergregoryПохищение инопланетянами
Похищение инопланетянами - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Depositphotos.com / Fergregory
Похищение инопланетянами
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. В США идут общенациональные поиски отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасленда, которого ряд независимых исследователей феномена НЛО связывает с сокрытием информации об инопланетянах.
Почему специалист по летающим тарелкам загадочно пропадает именно в момент, когда Трамп поручил обнародовать документы об НЛО?

Дело рук не человека

Генерал-майор ВВС США бесследно исчез после того, как вышел из дома в Нью-Мексико. Это был бы рядовой случай пропажи человека, если бы не несколько загадочных деталей.
По данным офиса шерифа округа Берналильо, 68-летнего Уильяма Нила Маккасленда в последний раз видели около 11 утра по местному времени в пятницу недалеко от Куэйл-Ран-Корт-Норт в Альбукерке.
Друзья говорят, что Маккасленд ушел из дома без часов и телефона, что необычно для заядлого туриста и велосипедиста.
Жена Маккасленда, Сьюзан, написала в социальной сети, что он пропал в пятницу днем и с тех пор о нем ничего не известно. "(Похоже, что) это не было делом рук человека", — добавила она.

Дело в руках ФБР

Исчезнувшего ищут сотни волонтеров, опубликованы ориентировки с его фото, но никаких следов пока не обнаружено.
© Фото : United States Air ForceГенерал ВВС США Уильям Нил Маккасленд
Генерал ВВС США Уильям Нил Маккасланд - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© Фото : United States Air Force
Генерал ВВС США Уильям Нил Маккасленд
Многие знакомые генерала отмечают, что он в хорошей физической форме и много путешествует. На его страницах в социальных сетях много фотографий, на которых он катается на лыжах и гуляет в горах Нью-Мексико.
Однако вскоре после исчезновения Маккасленда появилось "серебряное оповещение" — публичное уведомление, которое используется для поиска пропавших пожилых людей или лиц с определенными заболеваниями.
Стало известно, что ФБР тоже участвует в поисках, но руководит ими департамент шерифа.
"Для ФБР является стандартной практикой оказывать помощь местным правоохранительным органам, если у нас есть инструмент, тактика или метод, которые могут быть полезны в их расследованиях", — заявил представитель ведомства.

Знал об обломках реального НЛО

Имя Маккасленда стало ассоциироваться с темой НЛО после того, как в 2016 году были опубликованы электронные письма Джона Подесты, руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон.
В электронных письмах музыкант Том Делонг, основатель группы Blink-182 и организации, занимающейся изучением НЛО, несколько раз упоминает Маккасленда, утверждая, что тот консультировал его по вопросам раскрытия информации и помог собрать консультативную группу.
Исследовательская лаборатория ВВС на базе Райт-Паттерсон, которой командовал генерал, по мнению некоторых, является местом хранения обломков, обнаруженных после крушения НЛО возле города Розуэлл.
И хотя Пентагон эти слухи отрицал, многие американцы по-прежнему верят в легенду о пришельцах.

Его украли инопланетяне?

Жена исчезнувшего офицера Сьюзан сделала и вовсе шокирующее заявление: "У Нила нет особых сведений о телах инопланетян и обломках после крушения в Розуэлле, хранящихся в Райт-Патт. Кажется весьма маловероятным, что его забрали для извлечения из него очень устаревших секретов. Возможно, лучшая гипотеза: инопланетяне телепортировали его на свой материнский корабль. Однако сообщений о виде материнского корабля, парящего над горами Сандия, не поступало".
© Fotolia / lassedesignenПритягивающий луч
Притягивающий луч - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© Fotolia / lassedesignen
Притягивающий луч
Несмотря на то что Маккасленд ушел на пенсию почти 13 лет назад, он в дальнейшем некоторое время работал с Томом Делонгом, соучредителем компании To The Stars, которая занимается изучением НЛО.
Пока что объяснений исчезновения ни у кого не нашлось. Следователи рассматривают самые различные варианты случившегося — вплоть до похищения или убийства ради сокрытия некоего тайного свидетеля.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала