Куда на самом деле пропал американский генерал, охранявший обломки НЛО

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. В США идут общенациональные поиски отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасленда, которого ряд независимых исследователей феномена НЛО связывает с сокрытием информации об инопланетянах.

Почему специалист по летающим тарелкам загадочно пропадает именно в момент, когда Трамп поручил обнародовать документы об НЛО?

Дело рук не человека

Генерал-майор ВВС США бесследно исчез после того, как вышел из дома в Нью-Мексико. Это был бы рядовой случай пропажи человека, если бы не несколько загадочных деталей.

По данным офиса шерифа округа Берналильо, 68-летнего Уильяма Нила Маккасленда в последний раз видели около 11 утра по местному времени в пятницу недалеко от Куэйл-Ран-Корт-Норт в Альбукерке.

Друзья говорят, что Маккасленд ушел из дома без часов и телефона, что необычно для заядлого туриста и велосипедиста.

Жена Маккасленда, Сьюзан, написала в социальной сети, что он пропал в пятницу днем и с тех пор о нем ничего не известно. "(Похоже, что) это не было делом рук человека", — добавила она.

Дело в руках ФБР

Исчезнувшего ищут сотни волонтеров, опубликованы ориентировки с его фото, но никаких следов пока не обнаружено.

Многие знакомые генерала отмечают, что он в хорошей физической форме и много путешествует. На его страницах в социальных сетях много фотографий, на которых он катается на лыжах и гуляет в горах Нью-Мексико.

Однако вскоре после исчезновения Маккасленда появилось "серебряное оповещение" — публичное уведомление, которое используется для поиска пропавших пожилых людей или лиц с определенными заболеваниями.

Стало известно, что ФБР тоже участвует в поисках, но руководит ими департамент шерифа.

"Для ФБР является стандартной практикой оказывать помощь местным правоохранительным органам, если у нас есть инструмент, тактика или метод, которые могут быть полезны в их расследованиях", — заявил представитель ведомства.

Знал об обломках реального НЛО

Имя Маккасленда стало ассоциироваться с темой НЛО после того, как в 2016 году были опубликованы электронные письма Джона Подесты, руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

В электронных письмах музыкант Том Делонг, основатель группы Blink-182 и организации, занимающейся изучением НЛО, несколько раз упоминает Маккасленда, утверждая, что тот консультировал его по вопросам раскрытия информации и помог собрать консультативную группу.

Исследовательская лаборатория ВВС на базе Райт-Паттерсон, которой командовал генерал, по мнению некоторых, является местом хранения обломков, обнаруженных после крушения НЛО возле города Розуэлл.

И хотя Пентагон эти слухи отрицал, многие американцы по-прежнему верят в легенду о пришельцах.

Его украли инопланетяне?

Жена исчезнувшего офицера Сьюзан сделала и вовсе шокирующее заявление : "У Нила нет особых сведений о телах инопланетян и обломках после крушения в Розуэлле, хранящихся в Райт-Патт. Кажется весьма маловероятным, что его забрали для извлечения из него очень устаревших секретов. Возможно, лучшая гипотеза: инопланетяне телепортировали его на свой материнский корабль. Однако сообщений о виде материнского корабля, парящего над горами Сандия, не поступало".

Несмотря на то что Маккасленд ушел на пенсию почти 13 лет назад, он в дальнейшем некоторое время работал с Томом Делонгом, соучредителем компании To The Stars, которая занимается изучением НЛО.