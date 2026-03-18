Нацгвардия США хочет купить антидроновые ружья
Нацгвардия США хочет купить антидроновые ружья - РИА Новости, 18.03.2026
Нацгвардия США хочет купить антидроновые ружья
Нацгвардия США ищет поставщиков противодроновых ружей, способных подавлять сигнал ГЛОНАСС, для базы ударных беспилотников MQ-9 Reaper в штате Нью-Йорк, выяснил... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T03:26:00+03:00
2026-03-18T03:26:00+03:00
2026-03-18T03:26:00+03:00
нью-йорк (город)
сша
в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
Нацгвардия США хочет купить антидроновые ружья
РИА Новости: Нацгвардия США ищет поставщиков противодроновых ружей
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Нацгвардия США ищет поставщиков противодроновых ружей, способных подавлять сигнал ГЛОНАСС, для базы ударных беспилотников MQ-9 Reaper в штате Нью-Йорк, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив правительственные документы Соединенных Штатов.
Согласно документам, в частности, речь идет о мобильном изделии радиусом действия до одного километра и временем работы более одного часа. Среди частот, на которых должно работать это оружие, в правительственных документах названы, в том числе, российская ГЛОНАСС и китайская BeiDou.
Срок подачи заявок - до четверга, срок поставки - в течение 90 дней с момента заключения контракта, следует из документов.
В качестве конечного получателя изделия в правительственных документах указано 174-е ударное авиакрыло: подразделение национальной гвардии, расположенное на военно-воздушной базе "Хэнкок-Филд" в штате Нью-Йорк
. Это первое подобное формирование в составе нацгвардии, которое перешло на беспилотники в 2008 году.