Нацгвардия США хочет купить антидроновые ружья - РИА Новости, 18.03.2026
03:26 18.03.2026
Нацгвардия США хочет купить антидроновые ружья
Нацгвардия США ищет поставщиков противодроновых ружей, способных подавлять сигнал ГЛОНАСС, для базы ударных беспилотников MQ-9 Reaper в штате Нью-Йорк, выяснил... РИА Новости, 18.03.2026
Военные Национальной гвардии США. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Нацгвардия США ищет поставщиков противодроновых ружей, способных подавлять сигнал ГЛОНАСС, для базы ударных беспилотников MQ-9 Reaper в штате Нью-Йорк, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив правительственные документы Соединенных Штатов.
Согласно документам, в частности, речь идет о мобильном изделии радиусом действия до одного километра и временем работы более одного часа. Среди частот, на которых должно работать это оружие, в правительственных документах названы, в том числе, российская ГЛОНАСС и китайская BeiDou.
Срок подачи заявок - до четверга, срок поставки - в течение 90 дней с момента заключения контракта, следует из документов.
В качестве конечного получателя изделия в правительственных документах указано 174-е ударное авиакрыло: подразделение национальной гвардии, расположенное на военно-воздушной базе "Хэнкок-Филд" в штате Нью-Йорк. Это первое подобное формирование в составе нацгвардии, которое перешло на беспилотники в 2008 году.
Американский солдат с флагом США в Багдаде - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
СМИ: в Багдаде дроны пытались атаковать центр дипломатической поддержки США
15 марта, 00:29
 
