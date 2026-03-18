В НАТО призвали провести трубопроводы на восток на случай войны с Россией

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. НАТО нужно расширить сеть трубопроводов альянса на восток, чтобы поставлять топливо своим войскам в случае конфликта с РФ, заявил глава объединенного командования НАТО по тылу и обеспечению союзных сил, генерал-лейтенант Кай Роршнайдер.
"С военной точки зрения было бы очень логично расширить систему трубопроводов далее на восток… Я бы сказал, что необходимо довести систему трубопроводов до Польши, и я думаю, что должно быть решение для трех стран Прибалтики", - сказал Роршнайдер в интервью агентству Рейтер.
Роршнайдер также призвал создать сеть мобильных хранилищ топлива разного объема на всем протяжении тыла НАТО.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".