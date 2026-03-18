В НАТО призвали провести трубопроводы на восток на случай войны с Россией

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. НАТО нужно расширить сеть трубопроводов альянса на восток, чтобы поставлять топливо своим войскам в случае конфликта с РФ, заявил глава объединенного командования НАТО по тылу и обеспечению союзных сил, генерал-лейтенант Кай Роршнайдер.