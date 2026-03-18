Пасынок Намина рассказал об отношениях с музыкантом

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина (Анастаса Микояна) Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве родственников, заявил в ходе допроса, что у него всегда были плохие отношения с музыкантом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В среду в Мособлсуде прошел допрос обвиняемого Романа Ткаченко по делу об убийстве тещи и сына Стаса Намина . Сам музыкант признан потерпевшим по делу.

"Отношения всегда были плохими… Называл его Стасом. Пару раз назвал "папой", он попросил так больше его не называть", - заявил обвиняемый, отвечая на вопрос адвоката об отношениях с Наминым.

Ткаченко полностью признал вину в убийстве двух человек. Он также сказал, что с убитой бабушкой был в хороших отношениях, а брата будет "любить до конца жизни".

Ранее защита обвиняемого просила провести его обследование в институте имени Сербского, полагая, что предыдущие экспертизы могли не выявить у него тяжелого психического расстройства. В обоснование адвокат указала, что в прошлом он лечился в психбольнице после попытки суицида, а также длительное время общается с внутренним голосом, которого называет Зеро.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.