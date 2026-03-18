Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/namin-2081432123.html
Пасынок Намина рассказал об отношениях с музыкантом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068026022_0:124:3200:1924_1920x0_80_0_0_6ee40fc6f66e34ed885dba9973356547.jpg
https://ria.ru/20260313/namin-2080530885.html
https://ria.ru/20260115/sud-2068124498.html
РИА Новости
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве брата и бабушки, на заседании Московского областного суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 18 мар - РИА Новости. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина (Анастаса Микояна) Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве родственников, заявил в ходе допроса, что у него всегда были плохие отношения с музыкантом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду в Мособлсуде прошел допрос обвиняемого Романа Ткаченко по делу об убийстве тещи и сына Стаса Намина. Сам музыкант признан потерпевшим по делу.
Роман Ткаченко - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Суд отказал защите пасынка Намина в экспертизе из-за раздвоения личности
13 марта, 17:03
"Отношения всегда были плохими… Называл его Стасом. Пару раз назвал "папой", он попросил так больше его не называть", - заявил обвиняемый, отвечая на вопрос адвоката об отношениях с Наминым.
Ткаченко полностью признал вину в убийстве двух человек. Он также сказал, что с убитой бабушкой был в хороших отношениях, а брата будет "любить до конца жизни".
Ранее защита обвиняемого просила провести его обследование в институте имени Сербского, полагая, что предыдущие экспертизы могли не выявить у него тяжелого психического расстройства. В обоснование адвокат указала, что в прошлом он лечился в психбольнице после попытки суицида, а также длительное время общается с внутренним голосом, которого называет Зеро.
Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района в октябре 2023 года. Пасынок Намина на допросе рассказал следователям, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Убил и его, а потом позвонил в полицию.
Ткаченко предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как сообщали в СК, он назвал мотивом убийства давний семейный конфликт. Стас Намин признан потерпевшим по этому уголовному делу.
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве брата и бабушки, перед началом заседания Московского областного суда - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Пасынок Намина не смог объяснить, почему совершил убийство
15 января, 17:19
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала