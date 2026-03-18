Кто заплатит за поиск Наговициной? На операцию нужны три миллиона долларов
15:05 18.03.2026 (обновлено: 15:07 18.03.2026)
Кто заплатит за поиск Наговициной? На операцию нужны три миллиона долларов
Будут ли эвакуировать тело альпинистки Натальи Наговициной с Пика Победы? Сколько это стоит и кто должен платить? РИА Новости Спорт рассказывает, что происходит РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Кто заплатит за поиск Наговициной? На операцию нужны три миллиона долларов

Федерация альпинизма России не будет возобновлять поиски Наговициной

Сергей Смышляев
Будут ли эвакуировать тело альпинистки Натальи Наговициной с Пика Победы? Сколько это стоит и кто должен платить? РИА Новости Спорт рассказывает, что происходит вокруг ситуации с российской спортсменкой.

Надеялись на чудо

Наговицина получила серьезную травму ноги во время спуска с самого северного семитысячника мира 12 августа прошлого года. Изначально казалось, что шансы на спасение российской спортсменки есть, то спустя считанные дни стало понятно: ситуация куда сложнее. Альпинистка лежала на высоте около 7200 метров, в ее распоряжении – только небольшой запас еды и воды. Помощь пришла достаточно быстро, но подоспевшие коллеги поняли, что своими силами спустить ее не удастся.
Наговициной оставили припасы и горелку. Но попытка спасти ее стоила жизни итальянскому альпинисту Луке Синигалье, скончавшемуся от переохлаждения. Власти Киргизии подключили авиацию, но плохие погодные условия чуть было не привели к еще одной трагедии. Пассажир и члены экипажа получили травмы после жесткой посадки. Позже другая группа предприняла попытку прорваться к Наговициной, но и эти спасатели тоже потерпели неудачу. Официально альпинистку признали пропавшей без вести.
В конце августа аэровидеосъемка не показала никаких признаков жизни на месте ее нахождения. Консилиум альпинистов и профессиональных спасателей пришел к выводу: спасти Наталью нет никакой возможности. 2 сентября Федерация альпинизма и скалолазания Киргизии выступила с официальным заявлением: "Все спасательные операции прекращены, и нам надо признать этот печальный факт".
Глава федерации Эдуард Кубатов при этом не исключил, что до альпинистки теоретически можно добраться, но надо дождаться нового сезона и улучшения метеоусловий. Да, в истории альпинизма были случаи и зимнего покорения пика. "Есть всего лишь три альпиниста, которые прошли зимний "Снежный барс", включая зимние восхождения на Победу. Это редчайший случай", - рассказал Кубатов.
Есть ли предсмертная записка?

Оставила ли Наговицина предсмертную записку? "Письмо вполне может быть, - предположил альпинист Денис Кисилев. - Другой вопрос, где оно будет лежать. Если Наталья осталась в палатке, то горные ветра просто унесут эту записку".
Но вот как раз об эвакуации речь уже не идет. Вероятность успешного спуска тела не превышает 10%. Это не только технически сложно, но и очень рискованно для всех членов экспедиции.
«
"Думаю, что никто ничего делать не будет, - сказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин. - Федерация помочь в этой ситуации ничем не может. Это очень опасное мероприятие. Забирать ее оттуда людьми очень опасно. Должно быть порядка 30 очень высококвалифицированных, здоровых альпинистов. У нас нет такого количества высотников. Это нужно по всему миру искать. У нас есть хорошие альпинисты, хорошие группы. Но это непрофессиональный вид спорта. Люди работают по своим направлениям, а раз в год едут в отпуск в горы. Федерация не будет и не может инициировать поиски. Мы общественная организация, которая живет на членские взносы".
Еще одна причина отказа от попытки эвакуировать тело – стоимость подобной операции. По словам экспертов, чтобы организовать подобную экспедицию, необходимо около двух-трех миллионов долларов. И никаких гарантий успеха. По мнению Пятницина, в данной ситуации главное – сохранить память о погибшей: "Кто-то в таких местах делает памятные таблички, там собираются друзья, родственники и вспоминают".
"(Эвакуировать) с такой горы… Это все равно что космос. Вот представьте, в космосе летающий корабль терпит бедствие, люди там погибают. Кто-то находит деньги и выводит на орбиту пилотируемый корабль, который должен пристыковаться к кораблю, в котором погибли люди, и их вернуть на землю. Это огромный риск", - подытожил Пятницин.
