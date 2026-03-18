Кто заплатит за поиск Наговициной? На операцию нужны три миллиона долларов

Будут ли эвакуировать тело альпинистки Натальи Наговициной с Пика Победы? Сколько это стоит и кто должен платить? РИА Новости Спорт рассказывает, что происходит вокруг ситуации с российской спортсменкой.

Надеялись на чудо

Наговицина получила серьезную травму ноги во время спуска с самого северного семитысячника мира 12 августа прошлого года. Изначально казалось, что шансы на спасение российской спортсменки есть, то спустя считанные дни стало понятно: ситуация куда сложнее. Альпинистка лежала на высоте около 7200 метров, в ее распоряжении – только небольшой запас еды и воды. Помощь пришла достаточно быстро, но подоспевшие коллеги поняли, что своими силами спустить ее не удастся.

Наговициной оставили припасы и горелку. Но попытка спасти ее стоила жизни итальянскому альпинисту Луке Синигалье, скончавшемуся от переохлаждения. Власти Киргизии подключили авиацию, но плохие погодные условия чуть было не привели к еще одной трагедии. Пассажир и члены экипажа получили травмы после жесткой посадки. Позже другая группа предприняла попытку прорваться к Наговициной, но и эти спасатели тоже потерпели неудачу. Официально альпинистку признали пропавшей без вести.

В конце августа аэровидеосъемка не показала никаких признаков жизни на месте ее нахождения. Консилиум альпинистов и профессиональных спасателей пришел к выводу: спасти Наталью нет никакой возможности. 2 сентября Федерация альпинизма и скалолазания Киргизии выступила с официальным заявлением: "Все спасательные операции прекращены, и нам надо признать этот печальный факт".

Глава федерации Эдуард Кубатов при этом не исключил, что до альпинистки теоретически можно добраться, но надо дождаться нового сезона и улучшения метеоусловий. Да, в истории альпинизма были случаи и зимнего покорения пика. "Есть всего лишь три альпиниста, которые прошли зимний "Снежный барс", включая зимние восхождения на Победу. Это редчайший случай", - рассказал Кубатов.

Есть ли предсмертная записка?

Оставила ли Наговицина предсмертную записку? "Письмо вполне может быть, - предположил альпинист Денис Кисилев. - Другой вопрос, где оно будет лежать. Если Наталья осталась в палатке, то горные ветра просто унесут эту записку".

Но вот как раз об эвакуации речь уже не идет. Вероятность успешного спуска тела не превышает 10%. Это не только технически сложно, но и очень рискованно для всех членов экспедиции.

« "Думаю, что никто ничего делать не будет, - сказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин. - Федерация помочь в этой ситуации ничем не может. Это очень опасное мероприятие. Забирать ее оттуда людьми очень опасно. Должно быть порядка 30 очень высококвалифицированных, здоровых альпинистов. У нас нет такого количества высотников. Это нужно по всему миру искать. У нас есть хорошие альпинисты, хорошие группы. Но это непрофессиональный вид спорта. Люди работают по своим направлениям, а раз в год едут в отпуск в горы. Федерация не будет и не может инициировать поиски. Мы общественная организация, которая живет на членские взносы".

Еще одна причина отказа от попытки эвакуировать тело – стоимость подобной операции. По словам экспертов, чтобы организовать подобную экспедицию, необходимо около двух-трех миллионов долларов. И никаких гарантий успеха. По мнению Пятницина, в данной ситуации главное – сохранить память о погибшей: "Кто-то в таких местах делает памятные таблички, там собираются друзья, родственники и вспоминают".