В столичном районе Некрасовка на торгах доступны 13 нежилых помещений - РИА Новости, 18.03.2026
14:36 18.03.2026
В столичном районе Некрасовка на торгах доступны 13 нежилых помещений
В столичном районе Некрасовка на торгах доступны 13 нежилых помещений - РИА Новости, 18.03.2026
В столичном районе Некрасовка на торгах доступны 13 нежилых помещений
Предприниматели могут подать заявки на участие в торгах по продаже 13 коммерческих помещений свободного назначения на улице Маршала Еременко (район Некрасовка), РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T14:36:00+03:00
2026-03-18T14:36:00+03:00
кирилл пуртов
москва
«росэлторг»
москва
РИА Новости
Артем Смирнов
Артем Смирнов
кирилл пуртов, москва, «росэлторг»
Кирилл Пуртов, Москва, «Росэлторг»
В столичном районе Некрасовка на торгах доступны 13 нежилых помещений

В московском районе Некрасовка на торги выставили 13 нежилых помещений

© Фото : Пресс-служба Департамента Москвы по конкурентной политикеВ столичном районе Некрасовка на торгах доступны 13 нежилых помещений
В столичном районе Некрасовка на торгах доступны 13 нежилых помещений - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Фото : Пресс-служба Департамента Москвы по конкурентной политике
В столичном районе Некрасовка на торгах доступны 13 нежилых помещений
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Предприниматели могут подать заявки на участие в торгах по продаже 13 коммерческих помещений свободного назначения на улице Маршала Еременко (район Некрасовка), сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.
"Некрасовка входит в число наиболее активно развивающихся районов Москвы, что создает здесь широкие возможности для ведения бизнеса. Приобрести помещение для начала или развития дела можно напрямую у города на открытых торгах. Так, 13 помещений сейчас доступны на улице Маршала Еременко. Девять из них расположены на первых этажах, еще четыре — на втором", - сказал Пуртов, его слова приводит пресс-служба ДКП.
Глава департамента добавил, что назначение всех объектов свободное, поэтому предприниматели смогут вести здесь любой вид коммерческой деятельности. Подача заявок завершится в период с 30 марта по 6 апреля.
Помещения находятся по адресам: улица Маршала Еременко, дом 1, корпуса 1, 2 и 3. Их площадь варьируется от 68,6 до 233,9 квадратного метра. Ко всем объектам подведены основные инженерные коммуникации. Помещения на первых этажах имеют отдельные входы. Продавцом недвижимости выступает подведомственное столичному департаменту городского имущества казенное предприятие "Управление гражданского строительства".
Аукционы пройдут с 7 по 14 апреля на электронной площадке "Росэлторг" в зависимости от лота. Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.
Два нежилых помещения выставили на аукцион на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Два нежилых помещения выставили на аукцион на западе Москвы
17 марта, 15:49
 
