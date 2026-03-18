В МВД предупредили об аферистах, маскирующихся под официальные сервисы

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мошенники под видом официальных сервисов рассылают россиянам уведомления ЖКХ с фишинговыми ссылками на бот в мессенджере и воруют аккаунты пользователей, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Злоумышленники рассылают тревожные уведомления, например: "В единой базе учета зафиксированы расхождения по вашему адресу. Рекомендуем сверить актуальный баланс по услугам, чтобы не допустить ограничений", - говорится в сообщении

В мошенническом уведомлении приводится ссылка, которая, как предупреждают правоохранители, ведет на фальшивую страницу, перенаправляющую в чат с мошенническим ботом. Бот, притворяясь легитимным сервисом, просит ввести номер телефона, а затем и код из смс, благодаря которому аферисты получают полный доступ к аккаунту.