В МВД предупредили об аферистах, маскирующихся под официальные сервисы
Мошенники под видом официальных сервисов рассылают россиянам уведомления ЖКХ с фишинговыми ссылками на бот в мессенджере и воруют аккаунты пользователей,... РИА Новости, 18.03.2026
МВД: мошенники под видом официальных сервисов рассылают уведомления ЖКХ
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мошенники под видом официальных сервисов рассылают россиянам уведомления ЖКХ с фишинговыми ссылками на бот в мессенджере и воруют аккаунты пользователей, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники рассылают тревожные уведомления, например: "В единой базе учета зафиксированы расхождения по вашему адресу. Рекомендуем сверить актуальный баланс по услугам, чтобы не допустить ограничений", - говорится в сообщении
В мошенническом уведомлении приводится ссылка, которая, как предупреждают правоохранители, ведет на фальшивую страницу, перенаправляющую в чат с мошенническим ботом. Бот, притворяясь легитимным сервисом, просит ввести номер телефона, а затем и код из смс, благодаря которому аферисты получают полный доступ к аккаунту.
"Настоящие уведомления ЖКХ приходят только через официальные ресурсы и в том случае, если вы дали на это свое согласие", - заключили в управлении.