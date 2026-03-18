Эксперты рассказали, как мошенники начали пугать россиян - РИА Новости, 18.03.2026
06:05 18.03.2026
Эксперты рассказали, как мошенники начали пугать россиян
Эксперты рассказали, как мошенники начали пугать россиян - РИА Новости, 18.03.2026
Эксперты рассказали, как мошенники начали пугать россиян
Мошенники звонят россиянам якобы из центрального аппарата ФНС с прямого городского номера и сообщают жертве, что в ходе камеральной проверки ее банковских... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T06:05:00+03:00
2026-03-18T06:05:00+03:00
россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), angara security, общество
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Angara Security, Общество
Эксперты рассказали, как мошенники начали пугать россиян

РИА Новости: мошенники звонят россиянам якобы из центрального аппарата ФНС

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мошенники звонят россиянам якобы из центрального аппарата ФНС с прямого городского номера и сообщают жертве, что в ходе камеральной проверки ее банковских счетов выявлен "оборот средств, превышающий официальные источники доходов", рассказали РИА Новости эксперты компании Angara Security.
"Злоумышленники звонят потенциальным жертвам от имени центрального аппарата Федеральной налоговой службы России. Звонок поступает с прямого городского номера, что создает иллюзию официального статуса собеседника. В ходе разговора мошенники сообщают жертве, что в ходе камеральной проверки ее банковских счетов выявлен "оборот средств, превышающий официальные источники доходов", - сообщили в компании.
Отмечается, что для "решения вопроса" потенциальную жертву просят явиться с выписками по банковским счетам в территориальное управление или центральный аппарат ФНС России, "а также оплатить долги по qr-коду, который они готовы выслать электронным письмом или в мессенджер".
При этом эксперты пояснили, что подача налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ за 2025 год завершается 30 апреля текущего года, документы сдаются в территориальное подразделение ФНС России по месту регистрации физического лица или через личный кабинет на портале службы.
"Камеральная налоговая проверка длится три месяца с момента подачи декларации, информация о ее начале и об итогах поступает в личный кабинет налогоплательщика", - указал эксперт по кибербезопасности компании Никита Новиков.
Эксперты напоминают, что налогоплательщикам не звонят из вышестоящих структур ФНС России - в их полномочия входят контрольные функции, организация работы нижестоящих подразделений. Центральный аппарат разрабатывает фискальную политику и методические указания, а не работает с физическими лицами по вопросам их личных долгов.
Специалисты призывают граждан доверять только официальным источникам. Вся необходимая информация о налогах и задолженностях размещена исключительно на портале "Госуслуги" и в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России. На этих же ресурсах можно оспорить решения ФНС по итогам проверок в случае несогласия с их выводами.
Любые звонки или сообщения с требованиями срочной оплаты следует расценивать как мошенничество.
РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Angara SecurityОбщество
 
 
