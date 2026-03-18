18:30 18.03.2026
Молдавия голословно винит Россию в загрязнении реки, заявили в посольстве
КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Молдавия бездоказательно попыталась обвинить Россию в загрязнении Днестра, не выяснив причин этого инцидента и даже не установив тип загрязнителя, сообщила пресс-служба посольства РФ в Кишиневе.
МИД Молдавии 17 марта вызвал посла России Олега Озерова для передачи ноты протеста после разлива нефти на Днестре. Загрязнение в этой реке было обнаружено 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло попало около 1,5 тонны технических масел на территории Украины.
"Никаких доказательств причастности нашей страны к экологическому инциденту представлено не было,.. ответственность за произошедшее как бы "по умолчанию" возлагается на нашу страну, что свидетельствует о явной политической подоплеке очередного витка антироссийской риторики. Призываем молдавские власти сосредоточиться на обеспечении безопасности своих граждан и проведении объективного расследования в интересах установления истинных причин, а не в угоду навязываемым извне русофобским установкам", - говорится в заявлении посольства.
Представители димписсии отметили, что в ходе встречи в МИД Молдавии послу была представлена емкость с неизвестной мутной жидкостью без маркировки, которая не может служить доказательством чего либо.
"Власти Республики Молдова публично заявляют об отсутствии точной информации о характере инцидента, типе и объемах загрязнителя. Попеременно озвучиваются противоречащие друг другу версии о якобы попавшем в реку ракетном топливе, трансформаторном масле и проч., хотя с момента предполагаемой аварии прошло, исходя из официальных заявлений, более десяти суток", - добавили в посольстве.
В понедельник Санду в социальной сети X обвинила в разливе нефти на Днестре российскую сторону, прокомментировав ситуацию спустя почти неделю после первых сообщений о загрязнении.
Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинев.
Ранее Кишинев и Киев неоднократно обсуждали вопросы экологического состояния реки и эксплуатации гидротехнических сооружений, которые влияют на уровень и качество воды в трансграничном бассейне.
