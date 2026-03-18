Рейтинг@Mail.ru
Капитан "Спартака" жестко высказался об уходе Ружички из клуба - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:00 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/mironov-2081561067.html
Капитан "Спартака" жестко высказался об уходе Ружички из клуба
Капитан "Спартака" жестко высказался об уходе Ружички из клуба - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Капитан "Спартака" жестко высказался об уходе Ружички из клуба
Защитник московского "Спартака" Андрей Миронов, комментируя уход словацкого форварда Адама Ружички из столичного хоккейного клуба, заявил, что интересы команды... РИА Новости Спорт, 18.03.2026
2026-03-18T23:00:00+03:00
2026-03-18T23:00:00+03:00
хоккей
спорт
адам ружичка
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078046128_0:68:3397:1979_1920x0_80_0_0_4bec2d2096fb3a70ff9a9e6872a3d1b8.jpg
https://ria.ru/20260318/kkhl-2081532089.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078046128_642:0:3373:2048_1920x0_80_0_0_240b6b018c03b8edcb9ac600316faacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, адам ружичка, ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Адам Ружичка, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Капитан "Спартака" жестко высказался об уходе Ружички из клуба

Миронов после вопроса о Ружичке заявил, что клуб должен быть выше личных амбиций

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Спартак" (Москва)
Хоккей. КХЛ. Авангард (Омск) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Защитник московского "Спартака" Андрей Миронов, комментируя уход словацкого форварда Адама Ружички из столичного хоккейного клуба, заявил, что интересы команды должны стоять выше личных амбиций игрока.
В среду "Спартак" объявил о расторжении контракта с Ружичкой по инициативе клуба в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, причиной расторжения контракта стала неявка хоккеиста на матч регулярного чемпионата КХЛ между "Спартаком" и "Ак Барсом", который состоялся 10 марта в Казани и завершился поражением "красно-белых" со счетом 1:4.
«
"Я скажу от команды: интересы коллектива важнее, чем личные амбиции игрока. Это его дело, его амбиции. Я не могу отвечать за него. Мы все взрослые люди, и он принял такое решение. В моей карьере много чего было, подобные инциденты уже встречались", - сказал Миронов журналистам.
Ружичка в сезоне-2025/26 КХЛ набрал 40 очков (16 голов и 24 передачи) в 51 матче. Перед сезоном словак подписал со "Спартаком" двухлетний контракт.
Адам Ружичка - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
КХЛ приняла расторжение контракта между "Спартаком" и Ружичкой
Вчера, 19:11
 
ХоккейСпортАдам РужичкаАк БарсКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Автомобилист
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Адмирал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Ньюкасл
    7
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Бавария
    Аталанта
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Тоттенхэм
    Атлетико Мадрид
    2
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Галатасарай
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала