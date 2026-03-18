Капитан "Спартака" жестко высказался об уходе Ружички из клуба

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Защитник московского "Спартака" Андрей Миронов, комментируя уход словацкого форварда Адама Ружички из столичного хоккейного клуба, заявил, что интересы команды должны стоять выше личных амбиций игрока.
В среду "Спартак" объявил о расторжении контракта с Ружичкой по инициативе клуба в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, причиной расторжения контракта стала неявка хоккеиста на матч регулярного чемпионата КХЛ между "Спартаком" и "Ак Барсом", который состоялся 10 марта в Казани и завершился поражением "красно-белых" со счетом 1:4.
"Я скажу от команды: интересы коллектива важнее, чем личные амбиции игрока. Это его дело, его амбиции. Я не могу отвечать за него. Мы все взрослые люди, и он принял такое решение. В моей карьере много чего было, подобные инциденты уже встречались", - сказал Миронов журналистам.
Ружичка в сезоне-2025/26 КХЛ набрал 40 очков (16 голов и 24 передачи) в 51 матче. Перед сезоном словак подписал со "Спартаком" двухлетний контракт.