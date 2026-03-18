Пострадавшим хозяйствам в Новосибирской области окажут поддержку

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ на фоне вспышек пастереллеза в Новосибирской области сообщил, что пострадавшим хозяйствам будет оказана вся необходимая поддержка.

В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения.