Минсельхоз прокомментировал вспышку пастереллеза в Новосибирской области

Сотрудники полиции на карантинном посту на въезде в село Козиха в Новосибирской области

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вспышка пастереллеза в Новосибирской области носит локальный характер и не окажет существенного влияния на развитие животноводства в России, заявили в Минсельхозе РФ.

"Ситуация, которая в целом носит локальный характер, не окажет существенного влияния на развитие животноводства в нашей стране", - заявили в ведомстве, комментируя вспышку пастереллеза в Новосибирской области

Там добавили, что текущие объемы производства, а также системная работа по повышению эффективности и ветеринарной безопасности предприятий создают базу для сохранения темпов роста отрасли.