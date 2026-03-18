В Минэнерго обсудили создание общих рынков нефтепродуктов и газа ЕАЭС

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с членом коллегии (министром) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбеком Кожошевым, на которой стороны обсудили создание общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа ЕАЭС, сообщает Минэнерго РФ.