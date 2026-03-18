20:13 18.03.2026
В Минэнерго обсудили создание общих рынков нефтепродуктов и газа ЕАЭС
Нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
Нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с членом коллегии (министром) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбеком Кожошевым, на которой стороны обсудили создание общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа ЕАЭС, сообщает Минэнерго РФ.
"Сергей Цивилев и Член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев обсудили дальнейшие шаги, необходимые для создания общих рынков энергоресурсов на пространстве Евразийского экономического союза. В ходе диалога обсуждалась текущая ситуация с формированием общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа", - говорится в сообщении.
В процессе обсуждения было отмечено, что вопрос формирования общих рынков ЕАЭС находится на самом высоком уровне контроля.
Кроме того, особое внимание было уделено газовой сфере. Сергей Цивилев сообщил, что консолидированная позиция России по проекту Плана развития общего рынка газа направлена в ЕЭК и строго соответствует ранее принятым решениям. Также был отмечен значительный прогресс в электроэнергетическом направлении, где уже сформирована необходимая нормативная база и определены инфраструктурные организации.
"Стороны поддержали необходимость ускорить утверждение формы Договора о присоединении и запустить электронный документооборот", - добавляется в сообщении Минэнерго.
