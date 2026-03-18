МИД осудил удар по иранской АЭС "Бушер"

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Россия осуждает безответственный и неприемлемый ракетный удар по АЭС "Бушер" в Иране, США и Израиль должны отказаться от безрассудных атак, чтоб избежать возможных рисков для всего региона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.