Матвиенко призвала установить виновных в провале оздоровления Волги

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала установить виновных в неудачах проекта "Оздоровление Волги".
Так, в ходе пленарного заседания Совфеда в среду глава Счетной палаты Борис Ковальчук рассказал о том, что в городе Кинешма Ивановской области к водоочистным объектам необходимо было провести канализацию из соседнего города Наволоки, однако этого сделано не было. Он также рассказал, что цель проекта "Оздоровление Волги" по сокращению сброса сточных вод в три раза достигнута не была.
"Для чего мы выделяем деньги, которые просто закапываются и не работают? Давайте посмотрим, кто в Минприроды занимается этой темой, как они выделяют деньги, как они контролируют, кто подписал (разрешение на ввод в эксплуатацию — ред.), кстати, по этим очистным сооружениям, которые не работают", - отреагировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она также призвала устроить в Минприроды "показательную порку" на этом примере.
"Давайте как-то встряхнем эту тему, потому что это финансово очень емкие проекты. Они нужны для регионов, для Волги, вообще для того, чтобы люди пили чистую воду", - констатировала председатель СФ.