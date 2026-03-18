Следствие возобновило расследование дела о взятках миллиардера Мацоцкого

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Следствие возобновило расследование уголовного дела о взятках IT-бизнесмена и миллиардера Сергея Мацоцкого, он вновь заочно арестован, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Уголовное дело в отношении Мацоцкого было возбуждено в апреле 2025 года, ему вменялась дача взятки в особо крупном размере. Кроме того, он был заочно арестован. Однако, как следует из документов, в августе прошлого года уголовное преследование Мацоцкого было прекращено.