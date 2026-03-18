Тренировочный ОГЭ по математике написали 15 тысяч школьников из Подмосковья

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Во Всероссийском тренировочном мероприятии по математике в формате ОГЭ приняли участие 15 тысяч обучающихся девятых классов школ Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Тестирование проходило в 513 пунктах проведения экзаменов.

Школьники выполняли задания 3 часа 55 минут. Каждый участник получил индивидуальный комплект заданий, которые составили эксперты в строгом соответствии с моделью ОГЭ 2026 года. Процедура проведения мероприятия полностью соответствовала организационным требованиям, установленным для реального экзамена.

Тренировочное мероприятие прошло с использованием современных технологий: передача полного комплекта экзаменационных материалов осуществлялась через сеть "Интернет", а печать и сканирование материалов проводились в штабе пунктов проведения экзаменов.

Результаты станут известны 27 марта. Они помогут школьникам выявить темы, требующие дополнительного изучения и повторения.