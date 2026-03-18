Тренировочный ОГЭ по математике написали 15 тысяч школьников из Подмосковья
Тренировочный ОГЭ по математике написали 15 тысяч школьников из Подмосковья - РИА Новости, 18.03.2026
Тренировочный ОГЭ по математике написали 15 тысяч школьников из Подмосковья
Во Всероссийском тренировочном мероприятии по математике в формате ОГЭ приняли участие 15 тысяч обучающихся девятых классов школ Подмосковья
2026-03-18T15:20:00+03:00
2026-03-18T15:20:00+03:00
2026-03-18T15:20:00+03:00
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), математика, школы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), математика, Школы
Тренировочный ОГЭ по математике написали 15 тысяч школьников из Подмосковья
В тренировке ОГЭ по математике поучаствовали 15 тысяч школьников из Подмосковья
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Во Всероссийском тренировочном мероприятии по математике в формате ОГЭ приняли участие 15 тысяч обучающихся девятых классов школ Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Тестирование проходило в 513 пунктах проведения экзаменов.
Школьники выполняли задания 3 часа 55 минут. Каждый участник получил индивидуальный комплект заданий, которые составили эксперты в строгом соответствии с моделью ОГЭ 2026 года. Процедура проведения мероприятия полностью соответствовала организационным требованиям, установленным для реального экзамена.
Тренировочное мероприятие прошло с использованием современных технологий: передача полного комплекта экзаменационных материалов осуществлялась через сеть "Интернет", а печать и сканирование материалов проводились в штабе пунктов проведения экзаменов.
Результаты станут известны 27 марта. Они помогут школьникам выявить темы, требующие дополнительного изучения и повторения.
Помимо этого, на мероприятии организаторы проверили систему безопасности и отработали все этапы проведения ОГЭ.