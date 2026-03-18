Минкульт: Белоруссия и Россия действуют единым фронтом в сфере культуры

МИНСК, 18 мар - РИА Новости. Белоруссия и Россия действуют "единым фронтом" в сфере культуры и имеют в этой области полное взаимопонимание, заявил заместитель министра культуры Российской Федерации Андрей Малышев.

"Проектов (белорусско-российских в сфере культуры – ред.) очень много. И мы рассчитываем на то, что, как и в прежние годы, 2026-й год не будет исключением. И все инициативы белорусской стороны (по реализации культурных проектов в РФ – ред.) будут всецело поддержаны министерством культуры России. И, мы знаем, то же самое будет и с белорусской стороны (по отношению к проектам минкульта РФ в Белоруссии – ред.). Так что у нас полное единение, мы уверены, что движемся в правильном направлении, крепко взявшись за руки, и точно идем к светлому будущему", - сказал Малышев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Мы вместе, единым фронтом, в том числе и на культурном поприще", - подчеркнул Малышев.

Российский замминистра отметил, что в среду в Минске проходит совместная коллегия министерств культуры Белоруссии России , назвал ее "актом дружбы". Замминистра пояснил, что такой формат работы существует только в рамках сотрудничества с Белоруссией. "Это такой акт дружбы, такой теплый акт взаимодействия в сфере культуры, уже многолетний. Мы ежегодно проводим такие коллегии только с Беларусью", - сказал Малышев.

Он рассказал, что на заседании планируется подвести итоги сотрудничества с Белоруссией в сфере культуры в прошлом году. "И 2025 год был очень богат на события в сфере культуры. Любое направление культуры и искусства назовите - везде у нас очень хорошие подвижки", - подчеркнул замминистра.

Малышев добавил, что в том числе две страны сотрудничают в сфере оцифровки произведений искусства, в частности, литературы. "Мы друг друга и подключаем к нашим (цифровым – ред.) базам. В Российской Федерации очень активно оцифровываются материалы в библиотеках, и мы даем доступ и нашим белорусским друзьям", - сказал замминистра культуры РФ.