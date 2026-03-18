Рейтинг@Mail.ru
Минкульт: Белоруссия и Россия действуют единым фронтом в сфере культуры - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/malyshev-2081456474.html
Минкульт: Белоруссия и Россия действуют единым фронтом в сфере культуры
белоруссия
россия
минск
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937164673_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_2dc88912908575fc9b41afccd76298b1.jpg
https://ria.ru/20260317/zaharova-2081262569.html
https://ria.ru/20260318/minkult-2081435543.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937164673_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_829e473f50728e592ffa8c3df085add1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 18 мар - РИА Новости. Белоруссия и Россия действуют "единым фронтом" в сфере культуры и имеют в этой области полное взаимопонимание, заявил заместитель министра культуры Российской Федерации Андрей Малышев.
"Проектов (белорусско-российских в сфере культуры – ред.) очень много. И мы рассчитываем на то, что, как и в прежние годы, 2026-й год не будет исключением. И все инициативы белорусской стороны (по реализации культурных проектов в РФ – ред.) будут всецело поддержаны министерством культуры России. И, мы знаем, то же самое будет и с белорусской стороны (по отношению к проектам минкульта РФ в Белоруссии – ред.). Так что у нас полное единение, мы уверены, что движемся в правильном направлении, крепко взявшись за руки, и точно идем к светлому будущему", - сказал Малышев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы вместе, единым фронтом, в том числе и на культурном поприще", - подчеркнул Малышев.
Российский замминистра отметил, что в среду в Минске проходит совместная коллегия министерств культуры Белоруссии и России, назвал ее "актом дружбы". Замминистра пояснил, что такой формат работы существует только в рамках сотрудничества с Белоруссией. "Это такой акт дружбы, такой теплый акт взаимодействия в сфере культуры, уже многолетний. Мы ежегодно проводим такие коллегии только с Беларусью", - сказал Малышев.
Он рассказал, что на заседании планируется подвести итоги сотрудничества с Белоруссией в сфере культуры в прошлом году. "И 2025 год был очень богат на события в сфере культуры. Любое направление культуры и искусства назовите - везде у нас очень хорошие подвижки", - подчеркнул замминистра.
Малышев добавил, что в том числе две страны сотрудничают в сфере оцифровки произведений искусства, в частности, литературы. "Мы друг друга и подключаем к нашим (цифровым – ред.) базам. В Российской Федерации очень активно оцифровываются материалы в библиотеках, и мы даем доступ и нашим белорусским друзьям", - сказал замминистра культуры РФ.
По его словам, активно развивается сотрудничество в музейном сфере, много совместных выставочных проектов, мероприятий по линии творчества молодежи, есть совместные оркестры, совместные хоровые мероприятия. "На протяжении трех лет у нас единый гастрольно-концертный план у всех наших театров. И нет разницы в поддержке (со стороны государства – ред.) - поддерживаем ли мы гастроли российского театра … или белорусского. Все это поддерживается на одних и тех же условиях, и мы считаем это существенным достижением одной из предыдущих совместных коллегий", - продолжил замминистра.
БелоруссияРоссияМинскМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала