Минкульт: Белоруссия и Россия действуют единым фронтом в сфере культуры

МИНСК, 18 мар - РИА Новости. Белоруссия и Россия действуют "единым фронтом" в сфере культуры и имеют в этой области полное взаимопонимание, заявил заместитель министра культуры Российской Федерации Андрей Малышев.
"Проектов (белорусско-российских в сфере культуры – ред.) очень много. И мы рассчитываем на то, что, как и в прежние годы, 2026-й год не будет исключением. И все инициативы белорусской стороны (по реализации культурных проектов в РФ – ред.) будут всецело поддержаны министерством культуры России. И, мы знаем, то же самое будет и с белорусской стороны (по отношению к проектам минкульта РФ в Белоруссии – ред.). Так что у нас полное единение, мы уверены, что движемся в правильном направлении, крепко взявшись за руки, и точно идем к светлому будущему", - сказал Малышев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы вместе, единым фронтом, в том числе и на культурном поприще", - подчеркнул Малышев.
Российский замминистра отметил, что в среду в Минске проходит совместная коллегия министерств культуры Белоруссии и России, назвал ее "актом дружбы". Замминистра пояснил, что такой формат работы существует только в рамках сотрудничества с Белоруссией. "Это такой акт дружбы, такой теплый акт взаимодействия в сфере культуры, уже многолетний. Мы ежегодно проводим такие коллегии только с Беларусью", - сказал Малышев.
Он рассказал, что на заседании планируется подвести итоги сотрудничества с Белоруссией в сфере культуры в прошлом году. "И 2025 год был очень богат на события в сфере культуры. Любое направление культуры и искусства назовите - везде у нас очень хорошие подвижки", - подчеркнул замминистра.
Малышев добавил, что в том числе две страны сотрудничают в сфере оцифровки произведений искусства, в частности, литературы. "Мы друг друга и подключаем к нашим (цифровым – ред.) базам. В Российской Федерации очень активно оцифровываются материалы в библиотеках, и мы даем доступ и нашим белорусским друзьям", - сказал замминистра культуры РФ.
По его словам, активно развивается сотрудничество в музейном сфере, много совместных выставочных проектов, мероприятий по линии творчества молодежи, есть совместные оркестры, совместные хоровые мероприятия. "На протяжении трех лет у нас единый гастрольно-концертный план у всех наших театров. И нет разницы в поддержке (со стороны государства – ред.) - поддерживаем ли мы гастроли российского театра … или белорусского. Все это поддерживается на одних и тех же условиях, и мы считаем это существенным достижением одной из предыдущих совместных коллегий", - продолжил замминистра.