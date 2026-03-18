В Махачкале возбудили дело после массовой драки подростков

МАХАЧКАЛА, 18 мар - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве с применением насилия возбудили в Махачкале после массовой драки подростков в общественном месте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Махачкалы … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия). По версии следствия, 16 марта 2026 года в вечернее время группа несовершеннолетних лиц… спровоцировала массовую драку в общественном месте. В ходе конфликта участники драки применяли насилие, нанося друг другу удары руками и ногами", – говорится в сообщении

Один из несовершеннолетних получил телесные повреждения, добавили в управлении. Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия для установления обстоятельств произошедшего и всех участников инцидента.