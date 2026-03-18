В Махачкале возбудили дело после массовой драки подростков - РИА Новости, 18.03.2026
11:57 18.03.2026
В Махачкале возбудили дело после массовой драки подростков
В Махачкале возбудили дело после массовой драки подростков - РИА Новости, 18.03.2026
В Махачкале возбудили дело после массовой драки подростков
Уголовное дело о хулиганстве с применением насилия возбудили в Махачкале после массовой драки подростков в общественном месте, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T11:57:00+03:00
2026-03-18T11:57:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
россия
республика дагестан
происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)

В Махачкале возбудили дело после массовой драки подростков

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 18 мар - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве с применением насилия возбудили в Махачкале после массовой драки подростков в общественном месте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
"Следственным отделом по Ленинскому району города Махачкалы… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия). По версии следствия, 16 марта 2026 года в вечернее время группа несовершеннолетних лиц… спровоцировала массовую драку в общественном месте. В ходе конфликта участники драки применяли насилие, нанося друг другу удары руками и ногами", – говорится в сообщении.
Один из несовершеннолетних получил телесные повреждения, добавили в управлении. Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия для установления обстоятельств произошедшего и всех участников инцидента.
Ранее в дагестанских Telegram-каналах распространилась информация, что группа подростков вела себя агрессивно в одном из заведений, а затем затеяла драку и избила парня, прическа которого им не понравилась.
ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
