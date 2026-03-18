Число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 968 человек
Число жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта возросло до 968 человек, ранены 2432, говорится в заявлении ливанского министерства здравоохранения. РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T20:04:00+03:00
Минздрав: число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 968 человек
БЕЙРУТ, 18 мар - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта возросло до 968 человек, ранены 2432, говорится в заявлении ливанского министерства здравоохранения.
"С начала агрессии погибли 968 человек, 2432 гражданина получили ранения. В том числе погибли 116 детей и 77 женщин", - заявил минздрав.
Согласно документу, только в среду в результате израильских атак погибли 56 человек и 211 получили ранения.
Также отмечается, что среди погибших 40 сотрудников медицинских служб, еще 96 медиков ранены. Атакованы 38 карет скорой помощи и 16 амбулаторных клиник, пять больниц полностью прекратили работу.