Число жертв израильских ударов в Ливане возросло до 968 человек

БЕЙРУТ, 18 мар - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта возросло до 968 человек, ранены 2432, говорится в заявлении ливанского министерства здравоохранения.

"С начала агрессии погибли 968 человек, 2432 гражданина получили ранения. В том числе погибли 116 детей и 77 женщин", - заявил минздрав.

Согласно документу, только в среду в результате израильских атак погибли 56 человек и 211 получили ранения.