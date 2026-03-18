Два человека погибли в ходе израильского удара по машине на юге Ливана - РИА Новости, 18.03.2026
14:07 18.03.2026
Два человека погибли в ходе израильского удара по машине на юге Ливана
Два человека погибли в ходе израильского удара по машине на юге Ливана
САЙДА (Ливан), 18 мар - РИА Новости. Жертвами израильского удара по машине в городе Сайда на юге Ливана стали два человека, еще 12 получили ранения, рассказали РИА Новости прибывшие на место врачи бригады скорой помощи.
"Израильский беспилотник сегодня атаковал гражданский автомобиль в городе Сайда на юге Ливана, в результате чего погибли два человека и были ранены 12 жителей, (они) получили ранения от разлетевшихся осколков", - сказал один из спасателей.
Баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Тегеран анонсировал применение нового оружия против США и Израиля
Вчера, 11:05
По данным источников агентства, беспилотник израильской армии преследовал автомобиль и выпустил по нему четыре высокоточных ракеты, полностью уничтожив машину и превратив её в охваченный огнём обломок железа.
В результате удара погиб водитель автомобиля, а также сотрудник ливанской гражданской обороны, находившийся на месте.
Корреспондент РИА Новости передает, что на место происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи Ливанского Красного Креста и гражданской обороны. Спасатели потушили пожар в сгоревшем автомобиле и доставили пострадавших в больницы Сайды для оказания необходимой медицинской помощи.
После удара в районе сохраняется высокая напряженность, при этом израильская разведывательная авиация продолжает полеты в небе над югом Ливана.
Горящий танкер у города Шарджа в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
"Оказались не готовы". Решение Ирана вызвало панику в США
Вчера, 12:47
 
