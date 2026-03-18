https://ria.ru/20260318/livan-2081433651.html
Два человека погибли в ходе израильского удара по машине на юге Ливана
Жертвами израильского удара по машине в городе Сайда на юге Ливана стали два человека, еще 12 получили ранения, рассказали РИА Новости прибывшие на место врачи... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T14:07:00+03:00
в мире
ливан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081427557_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_01078713532503c052138cbc9cd82f54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081427557_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_41ac0adb9fba53ae147fcf86f97fc419.jpg
Последствия израильского удара по машине в городе Сайда на юге Ливана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Два человека погибли при ударе израильского БПЛА по машине на юге Ливана
САЙДА (Ливан), 18 мар - РИА Новости. Жертвами израильского удара по машине в городе Сайда на юге Ливана стали два человека, еще 12 получили ранения, рассказали РИА Новости прибывшие на место врачи бригады скорой помощи.
"Израильский беспилотник сегодня атаковал гражданский автомобиль в городе Сайда на юге Ливана
, в результате чего погибли два человека и были ранены 12 жителей, (они) получили ранения от разлетевшихся осколков", - сказал один из спасателей.
По данным источников агентства, беспилотник израильской армии преследовал автомобиль и выпустил по нему четыре высокоточных ракеты, полностью уничтожив машину и превратив её в охваченный огнём обломок железа.
В результате удара погиб водитель автомобиля, а также сотрудник ливанской гражданской обороны, находившийся на месте.
Корреспондент РИА Новости передает, что на место происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи Ливанского Красного Креста и гражданской обороны. Спасатели потушили пожар в сгоревшем автомобиле и доставили пострадавших в больницы Сайды для оказания необходимой медицинской помощи.
После удара в районе сохраняется высокая напряженность, при этом израильская разведывательная авиация продолжает полеты в небе над югом Ливана.