Два человека погибли в ходе израильского удара по машине на юге Ливана

САЙДА (Ливан), 18 мар - РИА Новости. Жертвами израильского удара по машине в городе Сайда на юге Ливана стали два человека, еще 12 получили ранения, рассказали РИА Новости прибывшие на место врачи бригады скорой помощи.

"Израильский беспилотник сегодня атаковал гражданский автомобиль в городе Сайда на юге Ливана , в результате чего погибли два человека и были ранены 12 жителей, (они) получили ранения от разлетевшихся осколков", - сказал один из спасателей.

По данным источников агентства, беспилотник израильской армии преследовал автомобиль и выпустил по нему четыре высокоточных ракеты, полностью уничтожив машину и превратив её в охваченный огнём обломок железа.

В результате удара погиб водитель автомобиля, а также сотрудник ливанской гражданской обороны, находившийся на месте.

Корреспондент РИА Новости передает, что на место происшествия оперативно прибыли машины скорой помощи Ливанского Красного Креста и гражданской обороны. Спасатели потушили пожар в сгоревшем автомобиле и доставили пострадавших в больницы Сайды для оказания необходимой медицинской помощи.