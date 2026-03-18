В Крыму назвали пророческий девиз воссоединения с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Главным девизом воссоединения Крыма с Россией 12 лет назад стала пророческая фраза "Крым-Россия! Навсегда!", заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Альберт Куршутов.

Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.

"Крымчане 12 лет назад скандировали на площадях "Крым-Россия! Навсегда!". Это фраза стала главным девизом и пророческой, так как будущее Крыма теперь навека связано с Россией, какие бы заявления и угрозы не звучали извне", - сказал Куршутов.

По его словам, день воссоединения с Россией – это историческая и судьбоносная дата для Крыма и крымчан.

"Воссоединение Крыма с Россией – это уникальное событие мирового масштаба, равного которому не было. Крымчане показали всему миру единение и единый порыв в стремлении вернуться на свою историческую родину", - сказал Куршутов.

По его словам, 12 лет назад крымчане получили возможность развиваться в великой и любимой стране, добиваясь новых высот.

"Все достижения Крыма за последние 12 лет, ставшие возможными благодаря поддержке президента России, вызывают гордость не только у крымчан и всей страны, но и огромную зависть у наших врагов", - сказал Куршутов.