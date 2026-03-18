03:46 18.03.2026
В Крыму назвали пророческий девиз воссоединения с Россией
Россия, Республика Крым, Украина, Владимир Путин, ООН
В Крыму назвали пророческий девиз воссоединения с Россией

Куршутов: девизом воссоединения Крыма с Россией стала фраза «Крым-Россия!»

© РИА Новости / Максим БлиновСтенд в Севастополе
Стенд в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Стенд в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Главным девизом воссоединения Крыма с Россией 12 лет назад стала пророческая фраза "Крым-Россия! Навсегда!", заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Альберт Куршутов.
Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.
"Крымчане 12 лет назад скандировали на площадях "Крым-Россия! Навсегда!". Это фраза стала главным девизом и пророческой, так как будущее Крыма теперь навека связано с Россией, какие бы заявления и угрозы не звучали извне", - сказал Куршутов.
По его словам, день воссоединения с Россией – это историческая и судьбоносная дата для Крыма и крымчан.
"Воссоединение Крыма с Россией – это уникальное событие мирового масштаба, равного которому не было. Крымчане показали всему миру единение и единый порыв в стремлении вернуться на свою историческую родину", - сказал Куршутов.
По его словам, 12 лет назад крымчане получили возможность развиваться в великой и любимой стране, добиваясь новых высот.
"Все достижения Крыма за последние 12 лет, ставшие возможными благодаря поддержке президента России, вызывают гордость не только у крымчан и всей страны, но и огромную зависть у наших врагов", - сказал Куршутов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
