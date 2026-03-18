https://ria.ru/20260318/krym-2081334511.html
В Крыму назвали пророческий девиз воссоединения с Россией
РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T03:46:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155112/60/1551126044_0:137:3010:1830_1920x0_80_0_0_c475fc22f56015ea9f3f94bb0d3e63ea.jpg
https://ria.ru/20260318/putin-2081321472.html
https://ria.ru/20260317/turtsija-2081242876.html
https://ria.ru/20260316/krym-2080888648.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155112/60/1551126044_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_642bb6c139c02f36ef4a83f3534ea43d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Главным девизом воссоединения Крыма с Россией 12 лет назад стала пророческая фраза "Крым-Россия! Навсегда!", заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Альберт Куршутов.
Крым
воссоединился с Россией
12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.
"Крымчане 12 лет назад скандировали на площадях "Крым-Россия! Навсегда!". Это фраза стала главным девизом и пророческой, так как будущее Крыма теперь навека связано с Россией, какие бы заявления и угрозы не звучали извне", - сказал Куршутов.
По его словам, день воссоединения с Россией – это историческая и судьбоносная дата для Крыма и крымчан.
"Воссоединение Крыма с Россией – это уникальное событие мирового масштаба, равного которому не было. Крымчане показали всему миру единение и единый порыв в стремлении вернуться на свою историческую родину", - сказал Куршутов.
По его словам, 12 лет назад крымчане получили возможность развиваться в великой и любимой стране, добиваясь новых высот.
"Все достижения Крыма за последние 12 лет, ставшие возможными благодаря поддержке президента России, вызывают гордость не только у крымчан и всей страны, но и огромную зависть у наших врагов", - сказал Куршутов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма" закрыт окончательно".