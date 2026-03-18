В Краснодаре обломки БПЛА повредили кровлю медцентра и ЛЭП
В Краснодаре обломки БПЛА повредили кровлю медцентра и ЛЭП - РИА Новости, 18.03.2026
В Краснодаре обломки БПЛА повредили кровлю медцентра и ЛЭП
Обломки беспилотников повредили кровлю медицинского центра в Юбилейном микрорайоне Краснодара и линию электропередачи, частично отключено электроснабжение,... РИА Новости, 18.03.2026
2026-03-18T06:46:00+03:00
2026-03-18T06:46:00+03:00
2026-03-18T06:46:00+03:00
краснодар
россия
происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре обломки БПЛА повредили кровлю медцентра и ЛЭП
В Краснодаре обломки дрона повредили кровлю медцентра в Краснодаре
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обломки беспилотников повредили кровлю медицинского центра в Юбилейном микрорайоне Краснодара и линию электропередачи, частично отключено электроснабжение, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава города Евгений Наумов.
"В результате отражения атаки БПЛА обломки беспилотников повредили кровлю медцентра в Юбилейном микрорайоне и линию электропередачи. Идёт ликвидация возникшего пожара. В микрорайоне частично отключено электроснабжение", - написал Наумов в Telegram-канале
.
Глава региона отметил, что в этом же микрорайоне фрагменты БПЛА упали ещё по двум адресам - во двор многоквартирного дома и на территорию частного дома. Он уточнил, что повреждений инфраструктуры нет.
Кроме того, обломки БПЛА обнаружены во дворе частного дома в Фестивальном микрорайоне, также в соседнем многоэтажном доме повреждено остекление.
"Везде работают специальные и оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет", - добавил он.