В Краснодаре обломки БПЛА повредили кровлю медцентра и ЛЭП

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обломки беспилотников повредили кровлю медицинского центра в Юбилейном микрорайоне Краснодара и линию электропередачи, частично отключено электроснабжение, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава города Евгений Наумов.

"В результате отражения атаки БПЛА обломки беспилотников повредили кровлю медцентра в Юбилейном микрорайоне и линию электропередачи. Идёт ликвидация возникшего пожара. В микрорайоне частично отключено электроснабжение", - написал Наумов в Telegram-канале

Глава региона отметил, что в этом же микрорайоне фрагменты БПЛА упали ещё по двум адресам - во двор многоквартирного дома и на территорию частного дома. Он уточнил, что повреждений инфраструктуры нет.

Кроме того, обломки БПЛА обнаружены во дворе частного дома в Фестивальном микрорайоне, также в соседнем многоэтажном доме повреждено остекление.