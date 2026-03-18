Коста-Рика закрывает посольство на Кубе

МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Коста-Рика закрывает свое посольство на Кубе и просит отозвать кубинских дипломатов из Сан-Хосе на фоне якобы ухудшения ситуации с правами человека на острове, заявил глава МИД страны Арнольдо Андре Тиноко.

"Правительство Коста-Рики не признает легитимность коммунистического режима на Кубе, учитывая жестокое обращение, репрессии и унизительные условия, которым подвергаются жители этого прекрасного острова. Мы не признаем легитимность этого правительства", - сказал президент страны Родриго Чавес в ходе этой пресс-конференции.