Коста-Рика закрывает посольство на Кубе

МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Коста-Рика закрывает свое посольство на Кубе и просит отозвать кубинских дипломатов из Сан-Хосе на фоне якобы ухудшения ситуации с правами человека на острове, заявил глава МИД страны Арнольдо Андре Тиноко.
"Мы приняли решение о закрытии посольства Коста-Рики в Республике Куба. Также мы обратились к министерству иностранных дел Кубы с просьбой отозвать свой дипломатический персонал из посольства в Сан-Хосе, за исключением консульских сотрудников", - сказал министр в ходе пресс-конференции, которую транслирует в соцсетях правительство страны.
По словам Андре, эта мера отражает глубокую обеспокоенность страны по поводу "продолжающегося ухудшения ситуации с правами человека на острове", а также "учащения случаев репрессий против граждан, активистов и членов оппозиции". Министр подчеркнул, что в сложившихся условиях назначение коста-риканских дипломатов в Гавану стало "практически невозможным", и уточнил, что с 5 февраля в посольстве Коста-Рики на Кубе уже отсутствует дипломатический персонал.
"Правительство Коста-Рики не признает легитимность коммунистического режима на Кубе, учитывая жестокое обращение, репрессии и унизительные условия, которым подвергаются жители этого прекрасного острова. Мы не признаем легитимность этого правительства", - сказал президент страны Родриго Чавес в ходе этой пресс-конференции.
В начале марта правительство Эквадора объявило персонами нон грата весь персонал кубинской дипмиссии. Президент Даниэль Нобоа объяснил это решение тем, что власти зафиксировали их участие во внутренней политической деятельности, дипперсоналу предписали покинуть страну в течение 48 часов. В Гаване назвали этот шаг беспрецедентным и связали его с усилением давления со стороны США на третьи страны с целью присоединения к политике против Кубы.
17 марта, 12:51