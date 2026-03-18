Нутрициолог рассказала, за сколько часов до сна можно пить кофе

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Последнюю чашку кофе следует выпивать не позднее, чем за шесть часов до сна, рассказала нутрициолог София Кованова.

"Кофеин в среднем действует до восьми часов, Ошибка в том, что люди пьют кофе в течение дня как воду, поэтому последнюю чашку кофе лучше пить не позднее, чем за 6 часов до сна", - пояснила aif.ru эксперт.

Нутрициолог добавила, что у чувствительных людей кофеин может ухудшать глубину сна, повышать тревожность и частоту сердечных сокращений, поэтому им стоит ограничивать даже дневное потребление.

Кованова отметила, что 300-400 миллилитров кофе - это умеренное употребление для здоровых людей, оно безопасно и поможет повысить концентрацию.

"Употребление большего количества кофе, скорее, повысит тревожность", - добавила диетолог.