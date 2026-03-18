Перенесший сотрясение мозга Клебо примет участие в этапе КМ в США
Перенесший сотрясение мозга Клебо примет участие в этапе КМ в Лейк-Плэсиде
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Одиннадцатикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо примет участие в заключительном, 12-м этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде, который пройдет с 20 по 22 марта.
12 марта Клебо упал во время полуфинального забега в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия
). Во время спуска американец Бен Огден наступил на лыжу Клебо, упал, повалив вместе с собой норвежца и еще двух участников забега. При падении Клебо ударился затылком и долго не мог подняться. Клебо и Огден не завершили гонку. Покидая трассу в сопровождении организаторов, Клебо держался за затылок. Позднее норвежцу было диагностировано легкое сотрясение мозга и легкая травма головы.
"Я понимаю, что у меня не будет идеальной подготовки, учитывая долгую дорогу и то, что у меня не будет возможности адаптироваться к смене часовых поясов. Но мне хочется принять участие в заключительном этапе Кубка мира в США", - приводит слова Клебо NRK
.
Клебо 29 лет, в феврале он стал первым спортсменом, выигравшим шесть золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх. Также он установил рекорд по наибольшему количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах (11). Помимо этого, Клебо является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки "Тур де Ски".