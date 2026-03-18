Перенесший сотрясение мозга Клебо примет участие в этапе КМ в США

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Одиннадцатикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо примет участие в заключительном, 12-м этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде, который пройдет с 20 по 22 марта.

Клебо 29 лет, в феврале он стал первым спортсменом, выигравшим шесть золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх. Также он установил рекорд по наибольшему количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах (11). Помимо этого, Клебо является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки "Тур де Ски".