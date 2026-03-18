https://ria.ru/20260318/jakutija-2081331147.html
В Якутии рассказали, когда может появиться беспилотный дирижабль
Беспилотный дирижабль для доставки грузов на Крайнем севере может появиться в 2028 году, предполагается, что он будет поднимать около 500 килограммов, рассказал РИА Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033648163_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_851ace669b22da5d6f8189bad51b41e1.jpg
https://ria.ru/20260316/dirizhabl-2080870998.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033648163_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5611803be8de036d5572f97bf848282c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Беспилотный дирижабль для доставки грузов на Крайнем севере может появиться в 2028 году, предполагается, что он будет поднимать около 500 килограммов, рассказал РИА Новости первый заместитель постоянного представителя республики Саха (Якутия) при президенте РФ Александр Сафронов.
Инициатива появилась в научно-образовательном центре "Север", рассказал Сафронов. Велись поиски технологического решения, которое удовлетворяло бы потребности населения в труднодоступных регионах в части грузоперевозки товаров. По словам Сафронова, в 2026 году может появиться рабочая модель беспилотного грузового дирижабля на 200 кубических метров.
"Если у нас аванпроект будет, то вырастет, в первую очередь, доверие потребителей… Мы смотрим с оптимизмом. Я думаю, в 2028 году у нас может появиться такой внятный дирижабль, который 500 килограммов поднимает. А это две тысячи кубов (кубических метров - ред.) где-то", - рассказал агентству Сафронов.
Сафронов указал при этом на существование технологических и организационных вопросов, которые необходимо решать - например, это вопросы балластировки, парковки и прочие. В труднодоступных регионах, в частности, в Арктике
, необходимо также брать во внимание погодные условия и сильные ветра с порывами до 25 метров в секунду.