В Якутии рассказали, когда может появиться беспилотный дирижабль

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Беспилотный дирижабль для доставки грузов на Крайнем севере может появиться в 2028 году, предполагается, что он будет поднимать около 500 килограммов, рассказал РИА Новости первый заместитель постоянного представителя республики Саха (Якутия) при президенте РФ Александр Сафронов.

Инициатива появилась в научно-образовательном центре "Север", рассказал Сафронов. Велись поиски технологического решения, которое удовлетворяло бы потребности населения в труднодоступных регионах в части грузоперевозки товаров. По словам Сафронова, в 2026 году может появиться рабочая модель беспилотного грузового дирижабля на 200 кубических метров.

"Если у нас аванпроект будет, то вырастет, в первую очередь, доверие потребителей… Мы смотрим с оптимизмом. Я думаю, в 2028 году у нас может появиться такой внятный дирижабль, который 500 килограммов поднимает. А это две тысячи кубов (кубических метров - ред.) где-то", - рассказал агентству Сафронов.