Посол США в Израиле встретился с Нетаньяху на фоне слухов о его гибели

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мар – РИА Новости. Посол США в Израиле Майк Хакаби встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне слухов о возможной гибели израильского лидера.
Ранее в ряде ближневосточных СМИ появлялись публикации о возможной гибели Нетаньяху в результате ответных ударов со стороны Ирана. Ролики, опубликованные пресс-службой израильского премьера, подвергались сомнению, некоторые утверждали, что видеообращения были сгенерированы искусственным интеллектом.
"Сегодня (18 марта - ред.) у меня состоялась встреча с премьером Нетаньяху. Он выглядел очень бодрым и был в отличном настроении. Если есть какие-то новости, опровергающие это, то они фальшивы, как кошерная свиная отбивная", - написал Хакаби в своем аккаунте в социальной сети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
