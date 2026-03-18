Конфликт в Иране не меняет мнение Италии о России, заявил министр обороны - РИА Новости, 18.03.2026
18:45 18.03.2026
Конфликт в Иране не меняет мнение Италии о России, заявил министр обороны
Кризис вокруг Ирана и блокады Ормузского пролива не меняет позицию Италии в отношении России, она остается в рамках европейского подхода и связана с конфликтом... РИА Новости, 18.03.2026
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Флаг Италии. Архивное фото
РИМ, 18 мар - РИА Новости. Кризис вокруг Ирана и блокады Ормузского пролива не меняет позицию Италии в отношении России, она остается в рамках европейского подхода и связана с конфликтом на Украине, заявил глава итальянского минобороны Гуидо Крозетто.
На прошлой неделе вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини предложил Европе последовать примеру США и снять часть санкций с российской нефти в свете конфликта на Ближнем Востоке.
Флаг Палестины на Пизанской башне - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Италия поддержала идею миссии в Ормузском проливе под эгидой ООН
Вчера, 16:23
"Позиция по России на национальном уровне не меняется, и если она изменится, это должно быть решение на европейском уровне, мне не кажется, что для этого есть предпосылки", - сказал Крозетто в интервью телеканалу SkyTg24.
По его словам, влияние кризиса в Ормузском проливе на Европу касается в основном цен на энергоносители, а не поставок. "Сейчас проблема в цене, а не в поставках", - отметил министр.
Он также отметил, что возврат к закупкам у России не принес бы немедленных выгод. "Если бы мы сейчас покупали у (президента РФ Владимира) Путина, то платили бы те же цены, что и за поставки из других источников", - сказал Крозетто.
По его мнению, вопрос отношений с Москвой остается связанным с перспективой урегулирования украинского конфликта. "Вопрос отношений с Россией и будущего взаимодействия с ней входит в строительство мира на Украине", - заявил он.
"Рано или поздно санкции против России и возможность вести переговоры с ней будут выложены на стол, но на следующий день после разрешения кризиса на Украине", - заключил министр.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Глава МИД Италии отказался ослабить санкции против российской нефти
15 марта, 13:59
 
