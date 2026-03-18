Конфликт в Иране не меняет мнение Италии о России, заявил министр обороны

РИМ, 18 мар - РИА Новости. Кризис вокруг Ирана и блокады Ормузского пролива не меняет позицию Италии в отношении России, она остается в рамках европейского подхода и связана с конфликтом на Украине, заявил глава итальянского минобороны Гуидо Крозетто.

"Позиция по России на национальном уровне не меняется, и если она изменится, это должно быть решение на европейском уровне, мне не кажется, что для этого есть предпосылки", - сказал Крозетто в интервью телеканалу SkyTg24

По его словам, влияние кризиса в Ормузском проливе на Европу касается в основном цен на энергоносители, а не поставок. "Сейчас проблема в цене, а не в поставках", - отметил министр.

Он также отметил, что возврат к закупкам у России не принес бы немедленных выгод. "Если бы мы сейчас покупали у (президента РФ Владимира) Путина, то платили бы те же цены, что и за поставки из других источников", - сказал Крозетто.

По его мнению, вопрос отношений с Москвой остается связанным с перспективой урегулирования украинского конфликта. "Вопрос отношений с Россией и будущего взаимодействия с ней входит в строительство мира на Украине", - заявил он.

"Рано или поздно санкции против России и возможность вести переговоры с ней будут выложены на стол, но на следующий день после разрешения кризиса на Украине", - заключил министр.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.