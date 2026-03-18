16:23 18.03.2026
Италия поддержала идею миссии в Ормузском проливе под эгидой ООН
Таяни: решение по Ормузскому проливу должно быть найдено в рамках ООН

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Рим выступает за миссию по обеспечению судоходства через Ормузский пролив под эгидой ООН, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что отправка кораблей в Ормузский пролив по призыву президента США Дональда Трампа станет шагом к участию в конфликте вокруг Ирана.
"Что касается Ормузского пролива, я считаю, что решение должно быть найдено в рамках пути (под руководством - ред.) ООН. (Генсек ООН Антониу - ред.) Гутерреш завтра будет на заседании Европейского совета, надеемся, что он выдвинет какие-то предложения, иначе я не вижу других возможностей. Мы действительно не можем втягиваться (в войну - ред.), потому что отправиться в Ормузский пролив означает втянуться в войну", - заявил Таяни в эфире телеканала Rai3.
Министр обороны Гуидо Крозетто в эфире телеканала Canale 5, в свою очередь, заявил, что Италия не будет участвовать в конфликте на Ближнем Востоке, но поддерживает необходимость сохранения открытым Ормузского пролива.
"Италия не участвует в этой войне, ни одна европейская страна не участвует в этой войне, это не наша война", - подчеркнул он.
Крозетто отметил, что пролив является стратегически важным для мировой экономики, и указал на необходимость заключения международного соглашения для обеспечения его безопасности.
Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
