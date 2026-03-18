Италия поддержала идею миссии в Ормузском проливе под эгидой ООН

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Рим выступает за миссию по обеспечению судоходства через Ормузский пролив под эгидой ООН, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

"Италия не участвует в этой войне, ни одна европейская страна не участвует в этой войне, это не наша война", - подчеркнул он.