15:49 18.03.2026
В Испании призвали страну выйти из "преступного" НАТО и изгнать военных США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
МАДРИД, 18 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь испанской левой партии "Подемос" Ионе Беларра призвала Испанию выйти из "преступного" НАТО и изгнать американских военных с территории страны.
"Нет войне - это выйти из НАТО, потому что, пока мы остаемся частью этого преступного альянса, мы будем соучастниками действий США и Израиля, хотим мы этого или нет", - заявила Беларра, выступая в конгрессе депутатов (нижней палате парламента).
По ее словам, лозунг "нет войне" также предполагает "изгнание" американских военных и закрытие военных баз в Роте и Мороне, которые могут использоваться для "незаконных войн" Вашингтона.
Беларра обвинила США и Израиль в том, что они представляют "наибольшую угрозу безопасности человечества" и ведут агрессивную политику по отношению к другим странам.
Кроме того, политик призвала власти Испании ввести меры по сдерживанию цен, включая установление предельной стоимости топлива и продуктов питания, а также контроль за арендой жилья и ипотечными ставками. Она подчеркнула, что последствия конфликта в Иране не должны ложиться на "трудящихся", и предложила переложить финансовую нагрузку на крупные компании, в частности на энергетические корпорации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
