Иран не вывозил обогащенный уран, заявил Гросси

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об отсутствии признаков того, что Иран вывозил высокообогащенный уран с основных ядерных объектов страны, подвергшихся в июне ударам со стороны США и Израиля.