Иран не вывозил обогащенный уран, заявил Гросси

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об отсутствии признаков того, что Иран вывозил высокообогащенный уран с основных ядерных объектов страны, подвергшихся в июне ударам со стороны США и Израиля.
"У нас сложилось впечатление, и, думаю, это впечатление разделяют и другие наблюдатели, что он (обогащенный уран - ред.) не был вывезен", - сказал Гросси в среду журналистам, его слова приводит газета Wall Street Journal.
Гросси добавил, что высокообогащенный уран по большей части находится на объектах в Натанзе и Исфахане.
Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.