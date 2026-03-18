В Кремле оценили ситуацию на мировом энергетическом рынке

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Энергетический рынок переживает серьезные потрясения в связи с конфликтом в Иране, это затрудняет для всех возможность прогнозирования динамики развития рынка, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.