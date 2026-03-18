Что предсказал подполковник Дэвис о войне с Ираном

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Прошедший через ад Ирака и Афганистана, этот офицер знал наперед, как именно провалится американская операция "Эпическая ярость".

Что предсказал военный, которого побоялись взять в Белый дом и как его предупреждения становятся реальностью прямо сейчас?

"Как перед Ираком 2003 года"

За плечами Дэниела Дэвиса 21 год службы, четыре вооруженных конфликта. Участник крупнейшего танкового сражения со времен Второй мировой — битвы при 73-м Истинге. Дважды воевал в Афганистане. В 2012-м разоблачил ложь Пентагона об Афганской войне, за что получил премию Риденаура за правдивость.

Когда в январе 2026-го США начали стягивать к Ирану огромную военную группировку, Дэвис сразу понял: это не блеф.

"Это возвращает к тому, что я видел перед войной в Ираке в 2003-м. Такую силу не собирают, чтобы послать сообщение. По моему мнению, это то, что делают, когда готовятся ее использовать".

Бывший высокопоставленный разведчик США, неформальный советник администрации Трампа по Ближнему Востоку, оценил вероятность ударов на 80-90 процентов.

Дэвис был прав. Двадцать восьмого февраля США и Израиль начали операцию "Эпическая ярость"

План А — ливийская модель

Еще до начала войны Дэвис рассказал , какую стратегию выбрало американское руководство. И почему она обречена.

"У нас есть план А — это "ливийская модель" (а возможно, даже в большей степени "венесуэльская"): расчет на то, что народ поднимется и своими силами осуществит на местах то, для чего у нас нет сухопутных войск", — объяснил подполковник.

Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро

"Если план А не сработает, у нас не окажется сухопутных сил. Что же касается шансов на "обезглавливание режима" — даже при наличии столь колоссальной огневой мощи (а она действительно колоссальна, в этом нет никаких сомнений), — то, полагаю, вас ждет и удивление, и разочарование, — констатировал Дэвис. — И что же вы будете делать дальше?"

Прошло больше двух недель с начала войны. План А не сработал.

Предсказание 1

Дэвис детально расписал, где именно США провалятся. И все это уже происходит.

"От людей, имеющих доступ к высшим эшелонам Пентагона, я слышал мнение: "Думаю, мы справимся с иранской армией и их ракетными ударами. Мы сможем обеспечить адекватную защиту", — рассказывал Дэвис. — Я же так не считаю. Иран в ходе 12-дневной войны уже наглядно продемонстрировал, что способен пробивать даже самые совершенные интегрированные системы ПВО, которые есть в нашем распоряжении. Считать, что мы сможем выдержать этот натиск, подавить их наступление и уничтожить ракеты раньше, чем они ударят по нам, — это не просто ставка, это крайне опасная авантюра".

Что происходит сейчас: По По данным от 9 марта, "ракеты Ирана нанесли хаос лучшим системам противоракетной обороны в мире в Израиле во время 12-дневной войны".

По данным от 13 марта, Иран сумел перегрузить системы ПВО Израиля и теперь относительно легко поражает цели в этой стране. Полковник швейцарской армии в отставке Жак Бо констатировал : "Железный купол" и другие системы не сработали как должны были.

Предсказание 2

Эксперт предупреждал : для затяжной войны США не хватит запасов.

Что происходит сейчас: Запасы ракет Штатов истощены. Стратегический тупик налицо: американская авиация доминирует в небе, но не может остановить запуски ракет с мобильных установок.

Предсказание 3

Дэниел в прямом эфире 8 марта утверждал : "Иран намерен измотать противника в долгой войне, заставляя Америку 'сжигать' бюджеты и арсеналы".

Дэвис убежден: поскольку у Вашингтона нет достаточного количества наземных сил для захвата территорий и удержания позиций, конфликт структурно обречен на стратегический провал США — даже если на начальном этапе Иран понесет гораздо более тяжелые потери.

Что происходит сейчас: Иран перешел к тактике мобильной обороны, вынуждая США расходовать по несколько дорогостоящих ракет ПВО на каждый дрон-камикадзе.

Предсказание 4

Дэвис и гости его подкастов предупреждают : США ожидали ограниченный конфликт, но Иран быстро распространит боевые действия по региону. "Иран быстро распространил боевые действия по региону, вовлекая союзников и атаки на множество государств с использованием дронов и ракет".

© Фото : U.S. Navy Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца USS Thomas Hudner ВМС США во время операции "Эпическая ярость"