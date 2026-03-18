В США сделали пугающее заявление об Иране

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рискует столкнуться с политическим кризисом из-за конфликта с Ираном, пишет The American Conservative.
В статье отмечается, что инфляция — или, точнее, высокие цены — возможно, была главной причиной, побудившей американский народ вернуть Трампа в Белый дом. Но закрытие Ираном Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема торговли нефтью, уже привело к резкому росту цен на энергоносители и грозит спровоцировать глобальную рецессию.
"Больше всего пострадают избиратели из рабочего класса, они будут винить в этом Трампа и накажут его партию на выборах", — говорится в публикации.
Отмечается, что агрессия в отношении Ирана уже отталкивает влиятельных лиц от нынешней администрации.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
