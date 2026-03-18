В РАН оценили намерения США отправить десант в Иран
2026-03-18T05:31:00+03:00
Аналитик Плотников: США вряд ли решатся на наземную операцию против Ирана
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вашингтон не решится на начало полномасштабной наземной военной операции против Ирана, иранцы только этого и ждут, заявил в беседе с РИА Новости генерал-майор запаса, заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что министр обороны США Пит Хегсет
одобрил запрос об отправке десантной группы на Ближний Восток
. По данным издания, в такой отряд обычно входят пять тысяч морпехов, утверждается, что часть из них уже прибыла на Ближний Восток.
"Вряд ли американцы решатся на полномасштабную наземную операцию. Иранцы этого только и ждут", - сказал Плотников.
Он добавил, что такой контингент для достижения серьезных целей - ничто.
"Пока больше похоже на демонстрацию намерений", - отметил ученый.
Армия Ирана
, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и ополчение "Басидж" представляют из себя несколько миллионов религиозно и идеологически мотивированных бойцов, подчеркнул Плотников.
"Разрушения, гибель тысяч мирных жителей мотивируют иранцев на сопротивление лучше любой проповеди в мечети", - заключил эксперт.