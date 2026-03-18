В РАН оценили намерения США отправить десант в Иран

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вашингтон не решится на начало полномасштабной наземной военной операции против Ирана, иранцы только этого и ждут, заявил в беседе с РИА Новости генерал-майор запаса, заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что министр обороны США Пит Хегсет одобрил запрос об отправке десантной группы на Ближний Восток . По данным издания, в такой отряд обычно входят пять тысяч морпехов, утверждается, что часть из них уже прибыла на Ближний Восток.

"Вряд ли американцы решатся на полномасштабную наземную операцию. Иранцы этого только и ждут", - сказал Плотников.

Он добавил, что такой контингент для достижения серьезных целей - ничто.

"Пока больше похоже на демонстрацию намерений", - отметил ученый.

Армия Ирана , Корпус стражей исламской революции (КСИР) и ополчение "Басидж" представляют из себя несколько миллионов религиозно и идеологически мотивированных бойцов, подчеркнул Плотников.